Ilaria Quilici: "Privacy, confusione a Capannori"

lunedì, 30 agosto 2021, 14:44

Ilaria Quilici evidenzia come al comune di Capannori si prendono decisioni e si emanano provvedimenti in modo superficiale e senza avere una puntuale conoscenza delle leggi.

"Sull'albo pretorio online del comune al numero di registro 1753, si trova la determina n.936 del 25 agosto 2021 che resterà pubblicata fino al 10 settembre 2021 -spiega - L'atto ha per oggetto e disciplina il conferimento di incarico al trattamento dati personali ai componenti dell'ufficio comunale di censimento".

"Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, per l'appunto, e l'autorizzazione a detto trattamento ai sensi dell'articolo 2- quaterdecies del decreto legislativo n.196/2003. La stessa normativa viene citata nuovamente nel testo della determina e nel modulo di incarico allegato, peraltro pubblicato in verticale e di più difficile lettura".

"Peccato che il decreto legislativo 196/2003 sia stato abrogato proprio in questa parte - continua Quilici - dopo il regolamento europeo 679/2016 è stato sostituito in Italia dal codice privacy contenuto nel decreto legislativo 101 del 10 agosto 2018, in vigore dal 19 settembre 2018. Mai si accenna in questi atti! Infatti, l'articolo 2-quaterdeies citatonon si può certo trovare nell'abrogato tit. quarto del196/2003 ma nel testo del decreto legislativo 101/2018, ove si parla di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati personali "con specifici compiti e funzioni connessi" e non più di "incaricati" come nel 196 invece citato".

"Come è possibile che nessuno si sia reso conto di questa grosonalità commessa prima di mettere la determina in pubblicazione nè da parte della responsabile dell'istruttoria, nè da quella della responsabiledel procedimento, nè il dirigente che ha firmato l'atto? Da chi e come viene gestita la nostra privacy a Capannori? - conclude Ilaria Quilici -. E a questo punto occorre chiedersi quante altre volte risultano attuate trascuratezze simili senza che vengono rilevate da nessuno"