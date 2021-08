Iscrizione fossi dell'arte

Altre notizie brevi

lunedì, 9 agosto 2021, 19:24

L'amministrazione ha messo a disposizione 15.000 euro per le spese che le famiglie di persone affette da malattie rare od orfane di diagnosi hanno sostenuto nel corso del 2020. Le domande saranno accolte fino al 3 settembre.

lunedì, 9 agosto 2021, 16:59

Da stamani (9 agosto) sono in distribuzione presso l’Urp di via del Moro i tesserini di caccia validi per la stagione venatoria 2021/2022. Il tesserino autorizza l'attività di caccia per una stagione e va rinnovato annualmente.

lunedì, 9 agosto 2021, 16:41

Lucca Biennale-Cartasia non è solo mostre. Dopo l'apertura ufficiale della rassegna indoor e l'installazione delle statue monumentali nelle piazze della città, proseguono le iniziative collaterali proposte dalla Biennale. Tra performance artistiche, tour guidati e i laboratori pensati per i più piccoli, sono otto gli appuntamenti di questa prima settimana di LuBiCa.

lunedì, 9 agosto 2021, 16:19

Ricerca e Alta Formazione saranno al centro dell'incontro che mercoledì 11 agosto, alle ore 18.30, vedrà protagoniste la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Scuola IMT Alti Studi Lucca nella prestigiosa cornice del Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta.

lunedì, 9 agosto 2021, 14:26

Salviamo la Manifattura e Uniti per la Manifattura: A valle della risposta negativa al “Progetto Coima” da parte dell’amministrazione comunale, diventa urgente rigenerare il “Bene Comune Manifattura”, in funzione dei bisogni della comunità lucchese e all’interno di una politica integrata e organica sulla città.

sabato, 7 agosto 2021, 18:14

A 'I ossi dell'arte' del 21 agosto, in via del Fosso, dalle ore 16.30, sarà presente anche il libro della scrittrice e poetessa Manuela Potiti: "La donna del treno" (Aletti editore) con i bellissimi acquarelli del pittore lucchese Fabrizio Barsotti.

sabato, 7 agosto 2021, 12:55

È stata approvata ieri (6 agosto) la graduatoria con le 32 proposte di eventi che hanno concorso al bando "Integrazione Vivi Lucca e Natale 2021" che riguarda iniziative culturali programmate per l'autunno e l'inverno nel calendario cittadino. La graduatoria, distinta da tre classi di finanziamento, è consultabile sul portale web...

sabato, 7 agosto 2021, 11:33

"Gli esperti ci dicono che dovremo aspettare il 2023 per tornare ai livelli pre-crisi. Ma la nostra economia non può permetterselo e allora, dopo un confronto con gli operatori turistici di Lucca e della Versilia, come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una proposta di legge per dare risposte innovative a un...

sabato, 7 agosto 2021, 09:21

A seguito delle valutazioni emerse in queste ultime settimane il Festaiolato di Vorno, in pieno accordo con la Parrocchia di San Pietro in Vorno, è giunto alla dolorosa e sofferta decisione di rinviare dal 2021 al 2022 la Festa Triennale in onore della “SS. Maria Assunta in Cielo”.

sabato, 7 agosto 2021, 09:20

"Il green pass è uno strumento su cui abbiamo iniziato a investire già nelle settimane passate, e oggi con questo decreto facciamo un ulteriore passo in avanti. E lo facciamo su tre ambiti che riteniamo decisivi per la vita del paese".