Körber dona 10 mila mascherine compostabili in fibra di bambù al festival culturale “Stanno tutti bene”

Altre notizie brevi

giovedì, 5 agosto 2021, 12:12

Fossi dell'arte in città. Sabato 21 agosto dalle 16.30 in poi per fare conoscere una parte della città. Promotore Fabrizio Barsotti pittore lucchese, con Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni e il logo disegnato da Ale Sorbera, con il patrocinio del comune...

mercoledì, 4 agosto 2021, 22:43

Un giovane è caduto con paracadute da circa 10 metri in un campo poco lontano dalla strada in via del Parco a Marlia. La chiamata alla centrale 118 è delle ore 14.10. Il ragazzo, comunque sempre cosciente, ha riportato politrauma, in particolare agli arti inferiori, e con Pegaso - che...

mercoledì, 4 agosto 2021, 21:34

L'Associazione Amici di San Cassiano di Controne, in collaborazione con il Museo Parrocchiale di San Cassiano di Controne (MUdiC), organizza la prima edizione di Incontrando Arte Festival.

mercoledì, 4 agosto 2021, 19:59

Con commozione, la Lega di Altopascio esprime le più sentite condoglianze all'amico e segretario comunale di Fratelli d'Italia Valerio Biagini per la scomparsa del padre. Giancarlo era una grande persona e un amico di tutti e la sua scomparsa è una grave perdita per tutti quelli che hanno avuto la...

mercoledì, 4 agosto 2021, 19:29

Fratelli d'Italia, con un comunicato, torna a porre l'attenzione sui lavori di lavori di riqualificazione di Capannori i quali, seppur necessari, stanno creando non poche difficoltà alle attività commerciali della zona. I tempi di realizzazione degli stessi - esordisce Paolo Ricci, coordinatore comunale del partito - non fanno dormire sonni...

mercoledì, 4 agosto 2021, 18:44

Un unico elenco di operatori per affidamenti diretti e procedure negoziate. Nella rotazione prevista una percentuale di rappresentanza di ditte locali

mercoledì, 4 agosto 2021, 17:27

Liano Picchi, ex presidente di Sistema Ambiente, si dichiara concorde sulla “battaglia” apertasi in Acque SpA per estromettere la componente privata dalla gestione del servizio idrico integrato.

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:41

"E' passato più di un anno dalla nostra interrogazione su via Fanucchi a Marlia: l'oggetto del documento era l'allaccio del metano". Così il capogruppo di Forza Italia di Capannori Matteo Scannerini. in una nota.

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:11

Si aggiunge un grande spettacolo nel cartellone della manifestazione '...Ma la notte sì!' 2021 promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group. Accanto a grandi nomi che si sono susseguiti nel mese di luglio ( come tra cui Giorgio Panariello, Michela Giraud, Piero Pelù) si aggiunge quello di...

mercoledì, 4 agosto 2021, 15:54

Il 26 agosto all’interno della manifestazione “Ma La Notte Si!” organizzata dal Comune di Capannori nell’area verde dietro Piazza Aldo Moro va in scena lo spettacolo comico organizzato e presentato dal giovane comico Samuele Rossi e dall’associazione Affas Lucca dal titolo “Si Salvi Chi Post!”.