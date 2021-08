SPMS "G. Garibaldi" piange la scomparsa di Gino Strada

Altre notizie brevi

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, firmata Precari Lucca, in cui si segnalano ancora una volta errori nelle graduatorie per le supplenze:"Buongiorno,

Mostra 'Nuovo Eden', esposizione di pittura, illustrazione, e fotografia nella Chiesa di Santa Caterina, in centro storico, in via del Crocifisso n1. Espongono sei artisti: Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei, dal 4 settembre, ore 18 inaugurazione, mostra con presentazione critica del critico d'arte...

Lega, FdI e FI: "Altopascio. Ogni giorno, tutti i giorni, ci sono risse e atti di violenza che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Il degrado aumenta e sindaco e maggioranza fanno i selfie".

Appuntamento da non perdere con i fossi dell'arte, in centro storico di Lucca. Sabato 21 agosto dalle ore 16, 30 in poi in via del Fosso centro, con esposizioni artistiche e culturali per promuovere una parte della città poco conosciuta.

Roberto Panchieri, segretario circolo centro storico del Pd: “L’amministrazione si confronti con tutti i soggetti interessati al recupero del mega edificio perché ce ne sono anche altri, come ad esempio Music Innovation Hub”. Queste le parole del consigliere Santini che ne annuncia l’arrivo a Lucca il 24 settembre a Palazzo...

È iniziato il 2 agosto scorso il rinnovo dei permessi di accesso, transito e sosta nella Ztl per le categorie G (residenti e dimoranti nelle zone regolamentate al di fuori del centro storico), M (imprese di gestione dei servizi pubblici), O (anziani non autosufficienti residenti e dimoranti nella ZTL B)...

La Provincia e il Comune di Capannori hanno stipulato una convenzione per che vede i due enti unire le forze per il controllo della circolazione, in modo da garantire una sempre più alta sicurezza stradale per coloro che transitano sulle strade provinciali.

Un contributo per le spese in medicinali sostenute nel 2021. Arriva dal Comune di Porcari, per volontà dell'assessorato al sociale guidato da Lisa Baiocchi, ed è destinato ai suoi residenti.Per accedere al sostegno occorre la residenza nel comune di Porcari e un Isee non superiore a 10mila euro.

In programma due nuove iniziative rivolte ad adolescenti e giovani nell'ambito del progetto #cheparcovuoi promosso dal Comune. Domani, giovedì 12 agosto, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 al campo Cantuccio di Capannori si terrà l'iniziativa "Riciclaboratorio', un laboratorio gratuito di creazione e decorazione di arredi urbani.

Libro La donna del treno di Manuela Potiti editore Aletti ai fossi dell'arte. Sabato 21 agosto dalle ore 16.30 in poi con gli Acquarelli di Fabrizio Barsotti. In via del Fosso centro storico.