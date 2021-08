La Società Popolare di Mutuo Soccorso promuove una serie di iniziative per festeggiare la Liberazione di Lucca

lunedì, 30 agosto 2021, 14:46

Il 5 settembre 1944 la città di Lucca viene liberata dall'oppressione nazifascista. Nella relazione del CLN cittadino sulle attività svolte dalle squadre di azione patriottica Appartenenti alla formazione "M. Bonacchi" si legge: "Quando verso mezzogiorno, guidata dai patrioti, entrò in città la prima Pattuglia Americana (30 uomini) .... la città era già totalmente occupata dai Patrioti e i centri di resistenza immediata fuori delle porti erano state eliminate".

In quei convulsi giorni e nelle settimane precedenti numerosi furono i caduti per la libertà; le lapidi ed i cippi eretti negli anni successivi nella nostra città ricordano ancora il loro sacrificio.

La Società Popolare di Mutuo Soccorso "G. Garibaldi" vuole rendere omaggio a chi sacrificò la propria vita nella lotta antifascista ricordando alcuni di loro, senza dimenticare i Partigiani di oggi e chi lotta quotidianamente contro lo sfruttamento e la violenza del capitalismo.

Per questo abbiamo organizzato per domenica 5 settembre 2021, 77° anniversario della Liberazione di Lucca, una serie di iniziative che non si limitano alla memoria di quegli avvenimenti ma vogliono attualizzare le insorgenze di ieri con le insorgenze di oggi.

Alle 10:30 ci troveremo presso il Castello di Porta S. Maria dove una lapide ricorda il sacrificio di Fausto Tonelli e Vasco Braschi. Il 5 settembre Fausto Tonelli, mentre svolge presso Porta S. Maria compito di vedetta, viene colpito da una granata tedesca. Morirà il 13 settembre a causa delle gravi ferite riportate; anche Vasco Braschi viene colpito da una granata il 6 settembre all'altezza del Foro Boario; portato a casa muore la sera stessa. I comunisti lucchesi dedicheranno loro la lapide che anche oggi possiamo

vedere, unica in tutta la provincia con il simbolo della falce e martello.

Proseguiremo poi verso piazzetta dell'Olivo per ricordare Roberto Bartolozzi, comunista, caduto il 29 giugno 1944 per mano fascista, primo comandante delle SAP di Lucca.

Nel pomeriggio le iniziative continueranno presso la Casa del Popolo: alle ore 18 presentazione del libro "Orso" con scritti di Lorenzo Orsetti, caduto il 18 marzo 2019 combattendo a fianco del popolo curdo nelle Unità di Protezione Popolare (YPG) in Siria, con la presenza dei suoi genitori.

Alla iniziativa sarà presente una delegazione dei lavoratori della GKN di Campi Bisenzio, in lotta per difendere il loro posto di lavoro dall'attacco speculativo del capitale Finanziario, per tessere con noi le insorgenze di oggi con quelle del passato.

Dopo l'incontro la serata proseguirà con una apericena per contribuire al sostentamento della Casa del Popolo e con un collegamento video con il Centro Italiano di Sostegno alle Donne Afgane per essere aggiornati sulla situazione in Afganistan.

Le iniziative si svolgeranno all'aperto, con l'utilizzo delle mascherine e garantendo il distanziamento.