L'esperienza di Rossano Ercolini in un libro

martedì, 3 agosto 2021, 15:14

Un libro di testo dedicato a studenti di istituti superiori che studiano l'inglese come seconda lingua edito dalla Oxford University Press, la casa editrice della prestigiosa università inglese, dedica un capitolo a Rossano Ercolini, coordinatore del centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori e alla positiva esperienza di Capannori nel campo delle politiche ambientali e in particolare per la riduzione della produzione dei rifiuti. Il capitolo intitolato 'Ercolini l'ambientalista' ripercorre la storia di Ercolini a partire dalla sua battaglia contro la costruzione di un inceneritore a Capannori, fino alla sua determinante azione per l'adesione del Comune alla strategia rifiuti zero, e alle sue iniziative nei confronti di grandi aziende italiane per una migliore sostenibilità degli imballaggi. Il capitolo riporta anche alcuni esercizi sulla gestione dei rifiuti e il testo dedicato a Ercolini e Capannori è riportato su cd.

“Non posso che essere soddisfatto che la strategia rifiuti zero e l'esperienza di Capannori in campo ambientale venga legittimata da una istituzione culturale internazionale così prestigiosa come l'Università di Oxford – afferma Rossano Ercolini-. Dedicare un capitolo di un libro di testo a questo tema significa diffondere questa importante esperienza a livello internazionale e in particolare tra i giovani, compiendo una determinante azione di educazione ambientale.Ringrazio la casa editrice della Oxford University per questa opportunità”.

“Sono davvero onorato che l'importante operato di Rossano Ercolini in campo ambientale e l'esperienza di Capannori nel campo delle politiche ambientali con le tante buone pratiche messe in atto verso il traguardo 'rifiuti zero' abbiano avuto il riconoscimento da parte di una delle istituzioni culturali più importanti e riconosciute a livello internazionale tanto da essere inserite in un libro di testo di larga diffusione destinato alla formazione delle nuove generazioni– afferma il sindaco Luca Menesini-. Questo significa che quello che stiamo portando avanti a Capannori in tema di rifiuti è una reale eccellenza e questo ci spinge a fare ancora di più e ancora meglio. Ringrazio Rossano Ercolini per l'impegno e la passione con cui da tanti anni porta avanti un'attività volta a migliorare la gestione dei rifiuti, salvaguardare l'ambiente e costruire un mondo più pulito”.