Lucca Jazz Donna presenta: Sara Battaglini

mercoledì, 4 agosto 2021, 15:27

Giovedì 5 agosto ore 21:00. Real Collegio, Chiostro di Santa Caterina - Lucca. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Sara Battaglini: voce, composizioni, arrangiamenti

Simone Graziano: pianoforte, fender rhodes, synth

Francesco Ponticelli: basso elettrico

Bernardo Guerra: batteria

Vernal Love è il nuovo progetto della cantante e compositrice Sara Battaglini.

Un progetto trasversale con un ensemble interamente toscano composto da sei elementi intrecciati in un delicato tessuto acustico ed elettronico. Le composizioni avvolte in un intimo magma denso e colorato, rimangono sospese tra leggerezza e amarezza, in equilibrio tra ciò che nella fragilità umana è sognante e assurdo.

Un progetto dedicato al concetto dell'assenza, intesa non solo come distanza e mancanza ma come stato, come "casa". E' una visione della vita fuori e dentro una bolla nella quale ci sentiamo protetti e imprigionati allo stesso tempo, in cui raggiungiamo il punto di maggiore distanza da ciò che ci circonda ma anche la profondità più intima e sensibile della nostra persona.

E' un luogo in cui conosciamo e riconosciamo tutto quello che di paradossale e conflittuale vive in noi, in cui assaggiamo l'assurda quiete di simbiosi perfetta che rende luminosa ogni ombra.

Un inno all'equilibrio, all'amore e all'odio, all'amarezza e alla dolcezza.

Spendiamo tutta la vita a nasconderci da una realtà che cerchiamo costantemente di raggiungere. Usciamo ed entriamo continuamente da questo rifugio che ci abbraccia e ci logora senza logica o distinzione. Ci spaventa sentirci vulnerabili, ci spaventa sentirci liberi.

Due livelli uno fuori e uno dentro, uno sopra e uno sotto. Una zona di confine in cui non si sale né si scende, in cui regna un silenzio assemblato dalle urla che dimentichiamo.

Le composizioni e i testi sono il racconto di semplici punti di vista, differenti tra loro ma imprescindibili l'uno dall'altro. Sette dialoghi con forme diverse della stessa materia descrivono un amore puro e totale che sa dare, ma anche levare.

Il concerto della Battaglini è il terzo appuntamento con la 17ª edizione del Festival Lucca Jazz Donna, nel Chiostro di Santa Caterina all'interno degli spazi del Real Collegio di Lucca.

L'entrata è dal lato di via Cavallerizza, la prenotazione non è obbligatoria, l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, per info e prenotazioni potete rivolgervi al numero 3280628802 o scrivere una mail a: prenotazioniluccajazz@gmail.com.