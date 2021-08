Lucchese, in prestito dalla Spal Federico Zanchetta

Altre notizie brevi

martedì, 17 agosto 2021, 14:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi casi positivi, da martedì 10 a lunedì 16 agosto, sono 1.837 di cui 1.731 non vaccinati (pari al 95%), 36 solo con prima dose (pari al 2%) e 60 vaccinati con ciclo completo (pari al 3%).

martedì, 17 agosto 2021, 12:28

L'Unione Europea è ancora più vicina a Lucca, grazie a un nuovo strumento messo a punto dalla Provincia e a disposizione delle amministrazioni locali per essere sempre informate sulle varie opportunità e i progetti varati dalla UE.

martedì, 17 agosto 2021, 11:37

Intervento ironico e di accusa del consigliere comunale Lega Salvini premier Bruno Zappia avverso i bradipi del comune di Capannori che pensano alle telecamere da mettere ai semafori per fare cassa:

lunedì, 16 agosto 2021, 23:32

E' in programmata martedì 17 agosto alle ore 21 in piazza Cesare Viviani a Benabbio la serata dantesca dedicata alla presentazione del volume "Lucca all'inferno" edito da Pacini Fazzi in collaborazione con il gruppo Esedra, doppia proposta a tema dantesco che presenta il saggio di Annalisa Marraccini, Lucca nella Divina...

lunedì, 16 agosto 2021, 15:10

Nuovo Eden presso la chiesa di Santa Caterina in centro storico con sei artisti. Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei in via del Crocifisso n1.

lunedì, 16 agosto 2021, 15:02

Inps propone un nuovo approccio alla procedura di accoglimento della domanda di NASpi. Attraverso l'uso intelligente delle nuove tecnologie, gli interessati riceveranno in automatico una notifica SMS che comunica l'accoglimento della domanda di NASpI, e li invita a prendere visione di un video personalizzato e interattivo nella area riservata MyINPS...

lunedì, 16 agosto 2021, 14:55

Ingresso libero, posti limitati, green pass obbligatorio. Cresce l'attesa dei tanti appassionati per l'edizione straordinaria dedicata alle arti degli incontri napoleonici estivi, quest'anno dedicata alle arti in occasione del bicentenario napoleonico 1821-2021.

domenica, 15 agosto 2021, 08:42

Sabato 21 agosto si terranno 'I fossi dell'arte': nel centro storico esposizioni artistiche e culturali, in mostra anche il libro della scrittrice e poetessa Manuela Potiti (editore Aletti) "La donna del treno" con gli acquerelli di Fabrizio Barsotti.

sabato, 14 agosto 2021, 10:09

La Società Popolare di Mutuo Soccorso "G. Garibaldi" di Lucca piange la scomparsa di Gino Strada: "In un mondo dove le multinazionali del farmaco riempiono le loro casse di profitti, approfittando di una pandemia colpa di un sistema di sfuttamento che si chiama capitalismo, Gino Strada ha praticato, insieme ad...

sabato, 14 agosto 2021, 09:00

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, firmata Precari Lucca, in cui si segnalano ancora una volta errori nelle graduatorie per le supplenze:"Buongiorno,