Malattie rare: pubblicato l'avviso per ottenere un ristoro

Altre notizie brevi

lunedì, 9 agosto 2021, 16:59

Da stamani (9 agosto) sono in distribuzione presso l’Urp di via del Moro i tesserini di caccia validi per la stagione venatoria 2021/2022. Il tesserino autorizza l'attività di caccia per una stagione e va rinnovato annualmente.

lunedì, 9 agosto 2021, 16:41

Lucca Biennale-Cartasia non è solo mostre. Dopo l'apertura ufficiale della rassegna indoor e l'installazione delle statue monumentali nelle piazze della città, proseguono le iniziative collaterali proposte dalla Biennale. Tra performance artistiche, tour guidati e i laboratori pensati per i più piccoli, sono otto gli appuntamenti di questa prima settimana di LuBiCa.

lunedì, 9 agosto 2021, 16:30

Iscrizione fossi dell'arte: gli artisti interessati a partecipare per il 21 agosto dalle ore 16.30 in via del Fosso e piazza San Francesco alle esposizioni artistiche e culturali, per promuovere una parte della città poco conosciuta, possono telefonare a Fabrizio Barsotti 393/7498290.

lunedì, 9 agosto 2021, 16:19

Ricerca e Alta Formazione saranno al centro dell'incontro che mercoledì 11 agosto, alle ore 18.30, vedrà protagoniste la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Scuola IMT Alti Studi Lucca nella prestigiosa cornice del Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta.

lunedì, 9 agosto 2021, 14:26

Salviamo la Manifattura e Uniti per la Manifattura: A valle della risposta negativa al “Progetto Coima” da parte dell’amministrazione comunale, diventa urgente rigenerare il “Bene Comune Manifattura”, in funzione dei bisogni della comunità lucchese e all’interno di una politica integrata e organica sulla città.

sabato, 7 agosto 2021, 18:14

A 'I ossi dell'arte' del 21 agosto, in via del Fosso, dalle ore 16.30, sarà presente anche il libro della scrittrice e poetessa Manuela Potiti: "La donna del treno" (Aletti editore) con i bellissimi acquarelli del pittore lucchese Fabrizio Barsotti.

sabato, 7 agosto 2021, 12:55

È stata approvata ieri (6 agosto) la graduatoria con le 32 proposte di eventi che hanno concorso al bando "Integrazione Vivi Lucca e Natale 2021" che riguarda iniziative culturali programmate per l'autunno e l'inverno nel calendario cittadino. La graduatoria, distinta da tre classi di finanziamento, è consultabile sul portale web...

sabato, 7 agosto 2021, 11:33

"Gli esperti ci dicono che dovremo aspettare il 2023 per tornare ai livelli pre-crisi. Ma la nostra economia non può permetterselo e allora, dopo un confronto con gli operatori turistici di Lucca e della Versilia, come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una proposta di legge per dare risposte innovative a un...

sabato, 7 agosto 2021, 09:21

A seguito delle valutazioni emerse in queste ultime settimane il Festaiolato di Vorno, in pieno accordo con la Parrocchia di San Pietro in Vorno, è giunto alla dolorosa e sofferta decisione di rinviare dal 2021 al 2022 la Festa Triennale in onore della “SS. Maria Assunta in Cielo”.

sabato, 7 agosto 2021, 09:20

"Il green pass è uno strumento su cui abbiamo iniziato a investire già nelle settimane passate, e oggi con questo decreto facciamo un ulteriore passo in avanti. E lo facciamo su tre ambiti che riteniamo decisivi per la vita del paese".