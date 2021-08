'...Ma la notte sì!: Ssabato 7 agosto 'Nico Swing 10tet'

venerdì, 6 agosto 2021, 13:01

Due importanti appuntamenti musicali ad ingresso gratuito sabato 7 e domenica 8 agosto per la rassegna di musica, cinema e teatro ."..'Ma la notte sì!" promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group che si svolge nello spazio verde sul retro del Palazzo Comunale di piazza Aldo Moro.

Sabato 7 agosto è in programma 'Nico Gori Swing 10tet', concerto di Barga Jazz. La formazione si ispira all'Era dello swing capitanata dal virtuoso del clarinetto Nico Gori e la voce di Stefania Scarinzi. Il gruppo presenta il suo quarto disco: 'Swings Classics' , che celebra i grandi classici del jazz principalmente degli anni '30 e '40 e racchiude una selezione di classici dello swing: si va dal travolgente "Sing Sing Sing" al carezzevole "Fly Me To The Moon", dal porteriano "Night And Day" al gioioso "On The Sunny Side Of The Street", dalla celeberrima "My Baby Just Cares For Me" alla romantica "Moonlight Serenade", e dalla raffinata "Our Delight" a una "The Way You Look Tonight" al fulmicotone. Senza farsi mancare un inedito e alcune perle nascoste.

Domenica 8 agosto sarà la volta di 'Storie di Leo' in collaborazione con Lucca Classica.Protagonisti, il Quintetto Lucensis con Cristiana Traversa, voce narrante, che metteranno in scena alcune delle più belle storie di Leo Lionni, uno dei maestri della letteratura per l'infanzia.

Gli spettacoli sono in programma alle 21.30. Possibilità di prenotazione scrivendo una mail all'indirizzo capannori2021@legsrl.net indicando nome, cognome e numero dei partecipanti e lo spettacolo a cui si vuole assistere.