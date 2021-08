Mareggiate e vento, codice giallo su costa centro-nord e appennino orientale fino alle 24 di giovedì 5 agosto

Altre notizie brevi

mercoledì, 4 agosto 2021, 14:55

Un sistema di allarme sonoro da attivare in caso di aggressione per avvertire il servizio 118 e le forze dell'ordine. E' quello che hanno avuto in dotazione i 70 medici della continuità assistenziale (la ex guardia medica) in servizio nell'AUSL Toscana nord ovest.

mercoledì, 4 agosto 2021, 14:52

Sono toscani (livornesi, per la precisione), suonano assieme dal 2010 e sono sempre elegantissimi, con giacca e cravatta, in bianco e nero. Sinfonico Honolulu è un'originale orchestra composta sei ukulele, un basso e una batteria e si esibirà domani (5 agosto) alla tenuta Lenzini a Gragnano, sul palco del festival...

martedì, 3 agosto 2021, 16:17

Comune e Osservatorio Astronomico di Capannori promuovono l'iniziativa 'Notti tra le stelle' due serate di osservazione astronomica in programma giovedì 12 agosto alla Villa Fattoria Gambaro di Petrognano e martedì 17 agosto nello spazio esterno dell'osservatorio astronomico di Capannori a Vorno.

martedì, 3 agosto 2021, 15:27

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi casi positivi, da martedì 20 a lunedì 26 luglio, sono 1.578 di cui 1.525 non vaccinati (pari al 97%), 37 solo con prima dose dose (pari al 2%) e 16 vaccinati con ciclo completo (pari all'1%).

martedì, 3 agosto 2021, 15:21

CTT Nord e le Prefetture di Livorno, Lucca, Pisa e Massa Carrara lanciano la campagna “Non abbassiamo la guardia contro il Covid”, diretta a sensibilizzare i passeggeri degli autobus a tenere comportamenti rispettosi delle regole anti-pandemia.

martedì, 3 agosto 2021, 15:14

Un libro di testo dedicato a studenti di istituti superiori che studiano l'inglese come seconda lingua edito dalla Oxford University Press, la casa editrice della prestigiosa università inglese, dedica un capitolo a Rossano Ercolini, coordinatore del centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori e alla positiva esperienza di Capannori nel...

martedì, 3 agosto 2021, 13:27

ll movimento Difendere Lucca organizza sabato 7 agosto la consuete raccolta alimentare mensile per le famiglie lucchesi in difficoltà. La raccolta si svolgerà dalle 15 alle 17 in via Michele Rosi 76. "Si tratta di un aiuto concreto alle decine di famiglie che sosteniamo - spiega Difendere Lucca - ma...

lunedì, 2 agosto 2021, 16:03

Nove tra concerti e spettacoli teatrali nei parchi, nelle piazze e altri luoghi di Capannori tenuti da alcune delle più importanti realtà musicali e teatrali locali. Li propone la manifestazione “A riveder le stelle” promossa dalla Filarmonica 'G.Puccini' di Segromigno in Monte con il contributo del Comune e la collaborazione...

lunedì, 2 agosto 2021, 14:08

Questa sera, lunedì 2 agosto 2021, dalle ore 21,15 talk show al Real Collegio, chiostro di Santa Caterina con l’assessore regionale Stefano Baccelli.

lunedì, 2 agosto 2021, 08:45

Noi scrive il coordinatore provinciale del partito a Lucca, Domenico Capezzoli prendiamo con favore la nascita del movimento civico "Impegno civico per Lucca", nato dall'idea di Celestino Marchini e condividiamo sul fatto che a Lucca serva concretezza.