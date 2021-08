San Cassiano di Controne riscopre i suoi tesori con un festival

Altre notizie brevi

mercoledì, 4 agosto 2021, 22:43

Un giovane è caduto con paracadute da circa 10 metri in un campo poco lontano dalla strada in via del Parco a Marlia. La chiamata alla centrale 118 è delle ore 14.10. Il ragazzo, comunque sempre cosciente, ha riportato politrauma, in particolare agli arti inferiori, e con Pegaso - che...

mercoledì, 4 agosto 2021, 19:59

Con commozione, la Lega di Altopascio esprime le più sentite condoglianze all'amico e segretario comunale di Fratelli d'Italia Valerio Biagini per la scomparsa del padre. Giancarlo era una grande persona e un amico di tutti e la sua scomparsa è una grave perdita per tutti quelli che hanno avuto la...

mercoledì, 4 agosto 2021, 19:29

Fratelli d'Italia, con un comunicato, torna a porre l'attenzione sui lavori di lavori di riqualificazione di Capannori i quali, seppur necessari, stanno creando non poche difficoltà alle attività commerciali della zona. I tempi di realizzazione degli stessi - esordisce Paolo Ricci, coordinatore comunale del partito - non fanno dormire sonni...

mercoledì, 4 agosto 2021, 18:44

Un unico elenco di operatori per affidamenti diretti e procedure negoziate. Nella rotazione prevista una percentuale di rappresentanza di ditte locali

mercoledì, 4 agosto 2021, 17:27

Liano Picchi, ex presidente di Sistema Ambiente, si dichiara concorde sulla “battaglia” apertasi in Acque SpA per estromettere la componente privata dalla gestione del servizio idrico integrato.

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:41

"E' passato più di un anno dalla nostra interrogazione su via Fanucchi a Marlia: l'oggetto del documento era l'allaccio del metano". Così il capogruppo di Forza Italia di Capannori Matteo Scannerini. in una nota.

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:11

Si aggiunge un grande spettacolo nel cartellone della manifestazione '...Ma la notte sì!' 2021 promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group. Accanto a grandi nomi che si sono susseguiti nel mese di luglio ( come tra cui Giorgio Panariello, Michela Giraud, Piero Pelù) si aggiunge quello di...

mercoledì, 4 agosto 2021, 15:54

Il 26 agosto all’interno della manifestazione “Ma La Notte Si!” organizzata dal Comune di Capannori nell’area verde dietro Piazza Aldo Moro va in scena lo spettacolo comico organizzato e presentato dal giovane comico Samuele Rossi e dall’associazione Affas Lucca dal titolo “Si Salvi Chi Post!”.

mercoledì, 4 agosto 2021, 15:42

Proseguono anche ad agosto, come da programma, gli appuntamenti con "Le notti lucchesi in giro per la città", l'iniziativa di visite guidate promosso da Confcommercio in collaborazione con il suo Centro commerciale Città di Lucca, il Comune e Lucca Info & Guide.

mercoledì, 4 agosto 2021, 15:42

Venerdì 6 agosto alle ore 21 a Ruota si svolgerà un'iniziativa a 77 anni dal sacrificio di Don Aldo Mei, il sacerdote originario di Ruota fucilato il 4 agosto 1944 sugli spalti delle Mura di Lucca a Porta Elisa, per mano dei nazisti.