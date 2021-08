Occasione unica per visitare la mostra di Matteo Civitali ed ascoltare le musiche del suo tempo

giovedì, 26 agosto 2021, 13:11

Domenica 29 agosto alle ore 16.00 presso il Museo nazionale di Villa Giunigi nell’ambito di Lucca Classica Music Festival per i luoghi della musica ed inserito nel progetto la Pittura che suona, è possibile avere un’occasione unica per visitare la mostra di Matteo Civitali ed ascoltare le musiche del suo tempo.

Il grande fermento artistico della seconda metà del XV secolo, che ruotò intorno alla Repubblica di Lucca e di cui in parte lo stesso Civitali fece parte, annovera la presenza, in ambito musicale cittadino, di Johannes Hotby, frate carmelitano che risiedette per diciotto anni a Lucca dove era stato chiamato dai canonici del Capitolo per riordinare l'insegnamento presso quella schola.

La sua fama di dotto musico riconosciutagli a livello internazionale gli fruttò delle importanti sovvenzioni da parte dei notabili locali; egli fu eletto Rettore della Cappellania di San Regolo in San Martino, e nel 1477 Commendarius anche della chiesa di San Pietro Somaldi. Dai documenti dell'epoca risulta la sua presenza in qualità di Cantor e come Magiscolus della schola di canto della Cattedrale.

L’esecuzione delle musiche è affidato al Concentus Lucensis: Stefano Albarello: canto, organo portativo, Linda Severi: flauti dritti e Rosita Ippolito: viola da gamba, mentre la visita guidata sarà tenuta dalla Dott. Isabella Pileio con la collaborazione dello staff del Museo. Si ringrazia la direzione dei musei Nazioniali

Ingresso è con prenotazione obbligatoria scrivendo a concentuslucensis@gmail.com