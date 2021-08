Psi: "A Lucca raccolta firme per il referendum eutanasia legale"

giovedì, 19 agosto 2021, 13:35

Domani (venerdi 20 agosto) dalle ore 18,00 in poi in via Beccheria a Lucca il Partito Socialista Italiano, che è tra gli organizzatori del referendum , organizza una postazione per la raccolta di firme per il referendum eutanasia legale. Anche se per il referendum sono già state raggiunte le 500.000 firme è stato deciso a livello nazionale di continuare la raccolta. Come per il referendum del divorsio e dell'aborto legale i socialisti sono da sempre in prima fila nelle battaglie politiche legate ai diritti civili. Federazione provinciale del Partito Socialista di Lucca.