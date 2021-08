RdC, Zucconi (FdI): "Furbetti sempre più numerosi, cosa aspettano a toglierlo?"

martedì, 10 agosto 2021, 19:13

"Apprendo quest'oggi dai giornali che, dopo i controlli effettuati dall'Inps, la Procura di Lucca ha aperto un'inchiesta sui percettori del reddito di cittadinanza, immigrati che percepiscono il beneficio pur non avendone diritto" Così si apre la nota di Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia.



"Non sono affatto stupito - incalza - nel leggere che un migliaio di domande sono risultate irregolari, anzi, era purtroppo un epilogo tristemente prevedibile per una misura irrazionale e assistenzialista, eludibile e sterile per l'occupazione, che toglie ogni anno allo stato importanti risorse economiche spendibili diversamente. Basti pensare che nell'anno 2020, i furbetti del reddito di cittadinanza sono costati all'Erario oltre 50 milioni di euro e che molti di loro hanno percepito indebitamente l'indennità attraverso attività illecite e criminali".



"Sono anni ormai - conclude - che denunciamo l'assurdità di questa misura: il lavoro si crea mettendo le aziende in grado di assumere, non elargendo "paghette" di Stato. Il caso emerso nella provincia di Lucca è solo uno fra centinaia di comuni e province in cui il reddito di cittadinanza tutto ha creato fuorchè lavoro: addirittura molti giovani non lo cercano più, adagiandosi sui vari 'bonus' elargiti dallo stato. A queste condizioni l'Italia non può ripartire, occorre riacquisire il concetto di merito e sacrificio senza sperperare risorse lontano dalla filiera del lavoro".