Ricci (FI): "Potenziare videosorveglianza per prevenire atti vandalici"

Altre notizie brevi

venerdì, 27 agosto 2021, 23:34

Secondo il consigliere comunale Bruno Zappia nella società retembienti si registrano aumenti di tariffe e poltrone garantite per 500.000 euro l'anno.

venerdì, 27 agosto 2021, 17:35

Mostra d’Arte e Galleria d’Arte Giovani a cura di Anna Maria Domicelli Concerti, conferenze e spettacoli a cura di Maria Bruno Villa Bottini - Via Elisa, 9 – Lucca Un bene Culturale da Valorizzare dal 1 settembre al 5 settembre 2021 Vivi Lucca 2021 Con il contributo del Comune di...

venerdì, 27 agosto 2021, 15:27

Appuntamento con il ciclo di conferenze 'Sorelle d'Italia: Anita e le altre', lunedì 30 agosto a partire dalle 17: l'incontro – promosso dal Museo del Risorgimento di Lucca – si svolgerà in modalità online e avrà come tema 'Anita Garibaldi a 200 anni dalla nascita (1821-2021)'.

venerdì, 27 agosto 2021, 15:12

La terza serata del Ripartire Festival – Il bello di essere giovani – sabato 28 agosto a partire dalle 17:30 - sarà dedicata al tema "Il bello di crescere con coraggio, tra benessere e futuro". Quattro i laboratori dedicati a doppiaggio, salute, "Il bello di crescere con coraggio" e "La...

giovedì, 26 agosto 2021, 17:16

La seconda serata del Ripartire Festival – Il bello di essere giovani – venerdì 27 agosto a partire dalle 17:30 - sarà dedicata al tema “Il bello di un mondo in equilibrio fra ambiente e futuro” con workshop su "Fare personal branding, il primo passo per trovare lavoro", "Green tilt",...

giovedì, 26 agosto 2021, 15:28

Ultimo fine settimana per la rassegna “A riveder le stelle”, promossa dalla Filarmonica 'G.Puccini' di Segromigno in Monte con il contributo del Comune e la collaborazione del Forum delle associazioni e del Centro Commerciale Naturale di Segromigno in Monte.

giovedì, 26 agosto 2021, 13:11

Domenica 29 agosto alle ore 16.00 presso il Museo nazionale di Villa Giunigi nell’ambito di Lucca Classica Music Festival per i luoghi della musica ed inserito nel progetto la Pittura che suona, è possibile avere un’occasione unica per visitare la mostra di Matteo Civitali ed ascoltare le musiche del suo tempo.

giovedì, 26 agosto 2021, 12:59

Sarà raccontata l'antica storia toscana di "Pochettino". Andrà in scena domani sera (venerdì 27), al parco Pandora di Segromigno inMonte, l'iniziativa "Teatro Sotto Le Stelle", con l'antica storia toscana di "Pochettino".Si tratta di uno spettacolo di marionette adatto a tutta la famiglia e ai più piccini, con protagonista Adriana Lucchesini,...

giovedì, 26 agosto 2021, 12:58

Al via da Capannori il 'Festival dell'Economia e Spiritualità' promosso dall'associazione Ricostruire la Vita e dal Teatro di Verzura e sostenuto dal Comune di Capannori.

mercoledì, 25 agosto 2021, 16:28

“L’unica strada risolutiva per fronteggiare il problema Covid e per fermare le varianti del virus è rappresentata dalla vaccinazione - afferma il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani - e quindi rivolgo l’invito a tutti i cittadini che ancora non l’hanno fatto a pianificare quanto prima...