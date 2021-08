Rinnovo permessi Ztl: Comune di Metro srl invitano nuovamente gli utenti ad utilizzare le procedure on line e la prenotazione per evitare file inutili e disagi agli sportelli

Altre notizie brevi

giovedì, 12 agosto 2021, 18:41

Roberto Panchieri, segretario circolo centro storico del Pd: “L’amministrazione si confronti con tutti i soggetti interessati al recupero del mega edificio perché ce ne sono anche altri, come ad esempio Music Innovation Hub”. Queste le parole del consigliere Santini che ne annuncia l’arrivo a Lucca il 24 settembre a Palazzo...

giovedì, 12 agosto 2021, 13:38

La Provincia e il Comune di Capannori hanno stipulato una convenzione per che vede i due enti unire le forze per il controllo della circolazione, in modo da garantire una sempre più alta sicurezza stradale per coloro che transitano sulle strade provinciali.

giovedì, 12 agosto 2021, 11:46

Un contributo per le spese in medicinali sostenute nel 2021. Arriva dal Comune di Porcari, per volontà dell'assessorato al sociale guidato da Lisa Baiocchi, ed è destinato ai suoi residenti.Per accedere al sostegno occorre la residenza nel comune di Porcari e un Isee non superiore a 10mila euro.

mercoledì, 11 agosto 2021, 15:27

In programma due nuove iniziative rivolte ad adolescenti e giovani nell'ambito del progetto #cheparcovuoi promosso dal Comune. Domani, giovedì 12 agosto, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 al campo Cantuccio di Capannori si terrà l'iniziativa "Riciclaboratorio', un laboratorio gratuito di creazione e decorazione di arredi urbani.

mercoledì, 11 agosto 2021, 13:36

Libro La donna del treno di Manuela Potiti editore Aletti ai fossi dell'arte. Sabato 21 agosto dalle ore 16.30 in poi con gli Acquarelli di Fabrizio Barsotti. In via del Fosso centro storico.

martedì, 10 agosto 2021, 19:13

"Apprendo quest'oggi dai giornali che, dopo i controlli effettuati dall'Inps, la Procura di Lucca ha aperto un'inchiesta sui percettori del reddito di cittadinanza, immigrati che percepiscono il beneficio pur non avendone diritto" Così si apre la nota di Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia."Non sono affatto stupito - incalza -...

martedì, 10 agosto 2021, 14:29

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi casi positivi, da martedì 3 a lunedì 9 agosto, sono 1.593 di cui 1.524 non vaccinati (pari al 95%), 28 solo con prima dose (pari al 2%) e 41 vaccinati con ciclo completo (pari al 3%).

martedì, 10 agosto 2021, 11:21

Stamani (10 agosto) la giunta Tambellini ha formalizzato la fine del percorso amministrativo relativo alla proposta progettuale elaborata da Coima SGR sulla parte sud della Manifattura, già annunciata lo scorso 7 luglio, all'indomani della scadenza dei termini entro i quali Coima avrebbe dovuto presentare una risposta ufficiale (e relativa documentazione...

lunedì, 9 agosto 2021, 19:24

L'amministrazione ha messo a disposizione 15.000 euro per le spese che le famiglie di persone affette da malattie rare od orfane di diagnosi hanno sostenuto nel corso del 2020. Le domande saranno accolte fino al 3 settembre.

lunedì, 9 agosto 2021, 16:59

Da stamani (9 agosto) sono in distribuzione presso l’Urp di via del Moro i tesserini di caccia validi per la stagione venatoria 2021/2022. Il tesserino autorizza l'attività di caccia per una stagione e va rinnovato annualmente.