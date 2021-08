'Ripartire Festival': serata finale con Noemi al Foro Boario

Altre notizie brevi

sabato, 28 agosto 2021, 16:59

"Italia dei Valori – scrive il coordinatore provinciale del partito a Lucca, Domenico Capezzoli -, intende partecipare alle prossime elezioni con la propria lista, facciamo un appello ai cittadini, candidatevi con noi, fate la vostra parte. Siamo presenti e intendiamo ancora fare parte dello scenario politico, stiamo costruendo una nuova squadra.

sabato, 28 agosto 2021, 14:58

Una giornata interamente dedicata alla musica: domenica 29 agosto l'Altopiano delle Pizzorne sarà animato dalle note del F-art Festival, la rassegna dedicata alle bande musicali, organizzata dalla sezione toscana dell'Associazione nazionale delle bande italiane nazionali autonome (ANBIMA) e con il patrocinio del comune di Villa Basilica.

sabato, 28 agosto 2021, 10:36

Dopo il successo delle serate napoleoniche in edizione straordinaria per il bicentenario napoleonico 1821-2021, il calendario dell'associazione "Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana" prosegue martedì 31 agosto 2021 alle 21,30 nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio (ingresso da via della Cavallerizza) con un altro spettacolo teatrale all'interno...

venerdì, 27 agosto 2021, 23:36

Il coordinatore provinciale Forza Italia giovani Giovanni Ricci esprime solidarietà alla società di autonoleggio di pullman dopo gli atti vandalici accaduti a Sant'Anna.

venerdì, 27 agosto 2021, 23:34

Secondo il consigliere comunale Bruno Zappia nella società retembienti si registrano aumenti di tariffe e poltrone garantite per 500.000 euro l'anno.

venerdì, 27 agosto 2021, 17:35

Mostra d’Arte e Galleria d’Arte Giovani a cura di Anna Maria Domicelli Concerti, conferenze e spettacoli a cura di Maria Bruno Villa Bottini - Via Elisa, 9 – Lucca Un bene Culturale da Valorizzare dal 1 settembre al 5 settembre 2021 Vivi Lucca 2021 Con il contributo del Comune di...

venerdì, 27 agosto 2021, 15:27

Appuntamento con il ciclo di conferenze 'Sorelle d'Italia: Anita e le altre', lunedì 30 agosto a partire dalle 17: l'incontro – promosso dal Museo del Risorgimento di Lucca – si svolgerà in modalità online e avrà come tema 'Anita Garibaldi a 200 anni dalla nascita (1821-2021)'.

venerdì, 27 agosto 2021, 15:12

La terza serata del Ripartire Festival – Il bello di essere giovani – sabato 28 agosto a partire dalle 17:30 - sarà dedicata al tema "Il bello di crescere con coraggio, tra benessere e futuro". Quattro i laboratori dedicati a doppiaggio, salute, "Il bello di crescere con coraggio" e "La...

giovedì, 26 agosto 2021, 17:16

La seconda serata del Ripartire Festival – Il bello di essere giovani – venerdì 27 agosto a partire dalle 17:30 - sarà dedicata al tema “Il bello di un mondo in equilibrio fra ambiente e futuro” con workshop su "Fare personal branding, il primo passo per trovare lavoro", "Green tilt",...

giovedì, 26 agosto 2021, 15:28

Ultimo fine settimana per la rassegna “A riveder le stelle”, promossa dalla Filarmonica 'G.Puccini' di Segromigno in Monte con il contributo del Comune e la collaborazione del Forum delle associazioni e del Centro Commerciale Naturale di Segromigno in Monte.