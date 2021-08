Roberto Speranza: "Investire sul green pass per evitare chiusure"

sabato, 7 agosto 2021, 09:20

"Il green pass è uno strumento su cui abbiamo iniziato a investire già nelle settimane passate, e oggi con questo decreto facciamo un ulteriore passo in avanti. E lo facciamo su tre ambiti che riteniamo decisivi per la vita del paese". Queste le parole del ministro della salute Roberto Speranza che, nella conferenza stampa di ieri, insieme al ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e al ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini, ha prima fatto il punto della situazione sulle dosi di vaccino somministrate e dopo quello sul green pass.

Il certificato verde sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico e diposto anche per gli studenti universitari "in modo da creare le migliori condizioni possibili perchè si possa riprendere in sicurezza e in presenza". Per quanto riguarda il tema delle infrastrutture e dei trasporti, occorre rendere sicuri i treni, le navi, gli autobus, gli aerei e i mezzi a lunga percorrenza.

Secondo il ministro Bianchiil ritorno in presenza a scuola implica una serie di regole di sicurezza da rispettare. In primis l'utilizzo della mascherina eccetto i bambini che hanno meno di sei anni e i soggetti con patologie o disabilità.

"La distanza interpersonale da rispettare dovrrà essere di un metro - ha affermato Bianchi - e non potranno accedere a edifici scolastici e universitari persone che presentano sintomologie e temperatura corporea superiore a 37.5 gradi"

Bianchi ha specificato che, chi non è vaccinato dovrà fare una quarantena di sette giorni invece di dieci. E sul piano di apertura investimenti di quasi due miliardi di euro. Tra le novità invece, il piano screening della "popolazione scolastica".

Stando alle parole del ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini il green pass sarà obbligatorio per: accesso aerei, navi e traghetti, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità. Non necessario sugli autobus che si spostano tra due regioni perchè il percorso è considerato "breve" e quindi non soggetto alla certificazione verde.

"C'è il rischio assembramenti sui treni e negli aereoporti - ha detto Giovannini -con il ministro della salute metteremo delle circolari per ricordare ai soggetti che gestiscono i trasporti che devono ottemperare alle regole e che ci saranno dei "controlli a campione".

Infine il trasporto pubblico locale. Le regioni e le province autonome hanno a disposizione 618 milioni di euro per servizi aggiuntivi e 800 milioni per "compensare minori ricavi".



Chiara Grassini