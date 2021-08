'Stanno tutti bene', musica e libri per tutti i gusti

venerdì, 6 agosto 2021, 15:13

Per chi ha voglia di sperimentare e conoscere generi musicali diversi, Stanno tutti bene è il festival ideale. La ricerca musicale di Michele Lai (cantante, bassista e chitarrista), il ritmo e l'elettronica del trio Mookids, vincitore della prima edizione di Firenze Suona Music Contest, la musica "per incontri (o abbandoni) notturni" degli Airportman e il duo Byenow che si muove tra folk e sperimentazione: questa l'offerta di sabato 7 agosto, a partire dalle 20, sui due palchi allestiti alla Tenuta Lenzini a Gragnano per il Festival promosso da Lillero e Salamini.



Non c'è solo la musica, a Stanno tutti bene. Lo spazio letterario domani sera, alle 21, ospiterà tre autori con le loro "parole" utili per stare bene ritrovando storie e luoghi. Si tratta di Tito Barbini con "Il fabbricante di giocattoli" (Arkadia), Alessandro Gianetti con "La ragazza andalusa" (Arkadia) e Paolo Ciampi con "Tre uomini a piedi" (Ediciclo). I tre autori, tra i più raffinati e seguiti a livello nazionale nella narrazione dei luoghi e delle loro storie, accompagneranno il pubblico in un viaggio dall'Argentina alla Spagna, dalla Polonia alla Via degli Dei, sull'Appennino tosco-emiliano. L'appuntamento è realizzato in collaborazione con Erodoto108, rivista di viaggi, luoghi, persone.



Come ogni sera, tra le 18:30 e le 21, sarà possibile assistere a spettacoli di arte di strada con i Karacongioli e Fabio Saccomani, oppure immergersi nella suggestiva performance "Undici strati di cipria", o sperimentare la forza del suono e della voce con Kizzy Rovella. Nei pressi dell'antica fontana, lo spazio dedicato alle donne dell'attrice Chiara Foianesi, che alle 18:30 leggerà pagine di Dorothy Parker.



L'ingresso alla tenuta è gratuito. È possibile accedere all'area festival a partire dalle 17:30 muniti di green pass. Per snellire le procedure di ingresso, ci si può registrare sulla piattaforma Tocket (https://bit.ly/3rN6pkB).



Il programma completo su www.stannotuttibene.it.