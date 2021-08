Tim: "Completamento intervento a Marlia previsto per giovedì 26 agosto"

Altre notizie brevi

martedì, 24 agosto 2021, 16:47

Domani (mercoledì), dalle ore 18,00 in poi, in via Beccheria a Lucca, continua la raccolta delle firme per il referendum sull'eutanasia legale. Alla postazione saranno presenti i dirigenti politici a livello locale del partito. Il Partito Socialista è tra gli organizzatori nazionali di questo referendum e come per i passati...

martedì, 24 agosto 2021, 16:36

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 24 agosto 2021, 15:40

Come prescritto dal servizio fitosanitario della Regione Toscana, saranno presto abbattuti due platani colpiti da cancro colorato che si trovano nel parcheggio del cimitero di Sant'Anna. Altri 12 alberi, fra cui 10 olmi, un cipresso e un tiglio saranno invece abbattuti sulle Mura urbane, a seguito della perizia dell'agronomo Massimiliano...

martedì, 24 agosto 2021, 14:14

Aperto il bando 2021 per le richieste di contributo alla Fondazione Banca del Monte di Lucca per progetti in ambito sociale: volontariato, filantropia, solidarietà. Sono ammessi a partecipare soggetti operanti nei settori relativi al welfare di comunità per iniziative ed attività da realizzare nell'anno 2022, sul territorio di riferimento della...

martedì, 24 agosto 2021, 14:13

"Venere imperiale. Paolina Bonaparte nel cinema". Con il consueto appuntamento in collaborazione con il Cineforum Cinit Ezechiele 25,17 si chiudono le serate napoleoniche organizzate dall'associazione "Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana", quest'anno in edizione straordinaria in occasione del bicentenario napoleonico 1821-2021.

lunedì, 23 agosto 2021, 22:02

Bruciano boschi e oliveti in prossimità della frazione di Sesto di Moriano, nel Comune di Lucca. La Sala operativa regionale ha inviato rapidamente due elicotteri in quanto in zona vi sono numerose abitazioni che per il momento non risultano minacciate dalle fiamme.

lunedì, 23 agosto 2021, 19:06

Doppia assemblea pubblica per parlare della viabilità temporanea che interesserà i paesi di Zone, Segromigno in Piano, Segromigno in Monte e San Colombano durante i lavori di fognatura e acquedotto realizzati da Acque Spa su viale Europa di Lammari e Marlia, che partiranno a breve.

lunedì, 23 agosto 2021, 14:32

Una serata speciale, quella del 27 agosto nella piazza del comune di Capannori, durante la quale il festival Lucca Jazz Donna presenta “Going for the Unknown” (Scegliere l’ignoto) un omaggio al sassofonista Wayne Shorter di Susanna Stivali.

domenica, 22 agosto 2021, 08:44

Ultimo appuntamento con 'I fossi dell'arte', sabato 18 settembre, per promuovere una parte della città poco conosciuta come antica via della Seta lucchese, in via del Fosso, e piazza San Francesco. Gli artisti interessati a partecipare contattino Fabrizio Barsotti 3937498290.

domenica, 22 agosto 2021, 08:42

Il critico d'arte Lorenzo Pacini alle ore 18 del 4 settembre introdurrà la mostra 'Nuovo Eden', collettiva di pittura, illustrazione, e fotografia nella chiesa di Santa Caterina in centro storico, in via del Crocifisso n1, che aprirà alle ore 17.30 del 4 settembre con sei artisti: Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici,...