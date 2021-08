Un periodo di chiusura estiva per il Museo Athena e la biblioteca di San Leonardo in Treponzio

Altre notizie brevi

venerdì, 6 agosto 2021, 18:22

Apre il 4 settembre alle ore 18, presso la chiesa di Santa Caterina in via del Crocifisso n1, sarà inaugurata la mostra di pittura, illustrazione, e fotografia Nuovo Eden. Presentazione critica del critico d'arte Lorenzo Pacini, mostra di sei artisti: Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni,Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei.

venerdì, 6 agosto 2021, 17:10

Nell'ambito della rassegna Sere d'estate - Musica in Convento, la Società Filarmonica "G. Puccini" in collaborazione con il Comune di Montecarlo, sabato 17 luglio alle ore 21,30 nel chiostro dell'ex Istituto Pellegrini Carmignani a Montecarlo, presenta "Canzoni senza tempo" - rassegna di musiche famose, temi da film e canzoni eseguiti...

venerdì, 6 agosto 2021, 15:13

Per chi ha voglia di sperimentare e conoscere generi musicali diversi, Stanno tutti bene è il festival ideale. La ricerca musicale di Michele Lai (cantante, bassista e chitarrista), il ritmo e l'elettronica del trio Mookids, vincitore della prima edizione di Firenze Suona Music Contest, la musica "per incontri (o abbandoni)...

venerdì, 6 agosto 2021, 13:01

Due importanti appuntamenti musicali ad ingresso gratuito sabato 7 e domenica 8 agosto per la rassegna di musica, cinema e teatro ."..'Ma la notte sì!" promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group che si svolge nello spazio verde sul retro del Palazzo Comunale di piazza Aldo Moro.

giovedì, 5 agosto 2021, 16:55

Confartigianato Imprese Lucca ricorda che entro il 28 agosto p.v. tutte le aziende che utilizzano nella propria attività sostanze pericolose delle seguenti tipologie:

giovedì, 5 agosto 2021, 16:45

Il comune di Lucca precisa che il Comitato per l'organizzazione della festa di Santa Croce si è tenuto due mesi fa con il proposito di fare tutto il possibile per realizzare la tradizionale processione della vigilia di Santa Croce nel rispetto delle norme di sicurezza.

giovedì, 5 agosto 2021, 13:27

Anche per il 2021 Körber offre il suo supporto per la sicurezza durante la rassegna culturale “Stanno Tutti Bene” e dona 10.000 mascherine al festival che si svolge nelle vigne di Gragnano a Capannori (LU), dal 4 all’8 agosto.

giovedì, 5 agosto 2021, 12:12

Fossi dell'arte in città. Sabato 21 agosto dalle 16.30 in poi per fare conoscere una parte della città. Promotore Fabrizio Barsotti pittore lucchese, con Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni e il logo disegnato da Ale Sorbera, con il patrocinio del comune...

mercoledì, 4 agosto 2021, 22:43

Un giovane è caduto con paracadute da circa 10 metri in un campo poco lontano dalla strada in via del Parco a Marlia. La chiamata alla centrale 118 è delle ore 14.10. Il ragazzo, comunque sempre cosciente, ha riportato politrauma, in particolare agli arti inferiori, e con Pegaso - che...

mercoledì, 4 agosto 2021, 21:34

L'Associazione Amici di San Cassiano di Controne, in collaborazione con il Museo Parrocchiale di San Cassiano di Controne (MUdiC), organizza la prima edizione di Incontrando Arte Festival.