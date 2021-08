Vento e mareggiate, codice giallo su costa centro-nord e arcipelago fino alle 12 di lunedì 2 agosto

Altre notizie brevi

domenica, 1 agosto 2021, 13:15

Nuovo Eden presso la chiesa di Santa Caterina in centro storico: in via del Crocifisso 1 sarà allestita una mostra di pittura, illustrazione e fotografia inserita nel calendario degli eventi Vivi Lucca, con il Patrocinio del Comune di Lucca, Arci Lucca e Versilia.

domenica, 1 agosto 2021, 13:05

C'è ancora tempo per fare domanda per le indennità Covid previste dal decreto Sostegni bis. Lo rende noto la Uil di Lucca che chiarisce alcuni aspetti della normativa: "Le richieste vanno inoltrate entro il 30 settembre e la domanda deve essere fatta all'Inps che ha attivato un apposito servizio telematico...

sabato, 31 luglio 2021, 16:04

Codice giallo, con vigilanza, per pioggia, temporali, vento e mare mosso. Il bollettino è stato emesso dalla Soup, la sala operativa unificata della Protezione civile regionale toscana e riguarda la notte e le prime ore della mattina di domani, domenica 1 agosto, per il transito di una perturbazione più attiva...

sabato, 31 luglio 2021, 11:12

Via libera alle visite mediche nelle scuole nautiche. Con la pubblicazione di ieri in Gazzetta ufficiale, i certificati medici per la patente nautica da diporto potranno essere rilasciati dopo la visita medica nei gabinetti medici delle agenzie e delle scuole nautiche, così come avviene per le scuole guida.

sabato, 31 luglio 2021, 08:36

Fossi dell'arte al via il 21 agosto e il 18 settembre dalle ore 16.30 in via del Fosso centro storico di Lucca e Piazza San Francesco.

venerdì, 30 luglio 2021, 19:03

11 milioni di euro nel complesso per celebrare i 100 anni (cadranno nel 2024) dalla morte del compositore più noto al mondo: Giacomo Puccini.

venerdì, 30 luglio 2021, 18:14

“Sull’organico degli infermieri la Regione Toscana fa il gioco delle tre carte: sbandiera oltre 1700 assunzioni, ma se si tolgono quelli andati in pensione, in realtà sono solo 458 gli addetti in più per far fronte all’emergenza Covid, un quarto di quanto dichiarato.

venerdì, 30 luglio 2021, 16:29

Fine settimana con due appuntamenti a Villa Reale di Marlia per Lucca Classica Music Festival. Nella limonaia della Villa, uno dei tanti angoli incantevoli nascosti nell'immenso giardino della dimora storica che fu la residenza preferita di Elisa Bonaparte, il Festival propone un concerto sabato pomeriggio e uno domenica pomeriggio.

venerdì, 30 luglio 2021, 16:27

Entra in consiglio provinciale Melania Ferrari, su surroga del consigliere Mirco Masini, la cui nomina è decaduta nel momento delle dimissioni dal consiglio comunale di Massarosa.

venerdì, 30 luglio 2021, 16:08

"La nuova declinazione del green pass, cosi' come disciplinato dall'ultimo decreto, rischia di mettere ulteriormente in ginocchio il comparto turistico italiano. A pochi giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, infatti, mancano chiare regole per i turisti extra UE e il loro accesso nei luoghi dove e' previsto l'obbligo del...