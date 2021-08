Vorno: rinvio festeggiamenti triennali della SS Maria Assunta in Cielo

sabato, 7 agosto 2021, 09:21

A seguito delle valutazioni emerse in queste ultime settimane il Festaiolato di Vorno, in pieno accordo con la Parrocchia di San Pietro in Vorno, è giunto alla dolorosa e sofferta decisione di rinviare dal 2021 al 2022 la Festa Triennale in onore della “SS. Maria Assunta in Cielo”.

Sebbene la situazione sanitaria sia migliorata rispetto allo scorso anno, l'importanza dell'evento (detto “Il Festone”) avrebbe richiamando moltissime persone anche al di fuori della comunità di Vorno, non consentendo di poter far rispettare adeguatamente le regole di sicurezza imposte dalle vigenti normative ministeriali in continua evoluzione.

Restano comunque programmate tutte le cerimonie religiose di preparazione alla festa e precisamente:



nei giorni di giovedì 12 e venerdì 13 agosto 2021 S. Rosario e riflessione,



sabato 14 agosto 2021 ore 20:15 confessioni individuali, ore 20:45 S. Rosario, ore 21:00 S. Messa;



domenica 15 agosto 2021, solennità dell'Assunta, ore 11:00 S. Messa, ore 20:45 S. Rosario, ore 21:00 S. Messa: sul sagrato antistante la Chiesa di San Pietro in Vorno alle ore 20:45 S. Rosario e ore 21:00 Vespro, con al termine il tradizionale incendio del falò.