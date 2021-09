Un ringraziamento molto sentito alle infermiere di famiglia: Cristiana Allegrini, Lucia Casanova, Laura Gabrielli, Monica Rossi, Patrizia Stefanelli e Doriana Tritto

Altre notizie brevi

martedì, 28 settembre 2021, 14:36

Il circolo Legambiente Capannori e Piana lucchese piange la scomparsa della socia ed amica Elena Perilli. "Elena - si legge nella nota -, fortemente legata alla natura è stata un’agronoma nonché comandante del Corpo Forestale, poi Carabinieri Forestali, anche a Lucca.

martedì, 28 settembre 2021, 13:45

Giovedì 30 settembre e giovedì 7 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, nella sala consiliare del comune di Capannori, in piazza Aldo Moro, si terranno il secondo e terzo incontro dei quattro previsti all'interno della formazione zonale 0/6 rivolti ai coordinatori pedagogici dei servizi per la prima infanzia dei...

martedì, 28 settembre 2021, 12:12

Un appuntamento per approfondire quello che è stato fatto, e soprattutto ciò che è possibile fare insieme, per rendere sempre di più Lucca una Città a misura di animali. Lo organizzano, in maniera congiunta, l'associazione "Sinistra con" e "Lucca per l'ambiente" venerdì prossimo (1 ottobre) a partire dalle ore 17,30...

martedì, 28 settembre 2021, 09:51

Oggi, martedì 28 settembre, alle ore 18.00 appuntamento con l'"Aperitivo con i Candidati". L'evento, organizzato dal Circolo di Fratelli d'Italia Altopascio, è aperto alla cittadinanza ed ha l'obiettivo, come per gli analoghi eventi delle scorse settimane, conoscere i candidati al Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia.

lunedì, 27 settembre 2021, 18:35

Proseguono le celebrazioni per i 950 anni della Cattedrale con la presentazione del volume "San Martino a Lucca - Storie della cattedrale" a cura di Paolo Bertoncini Sabatini domenica 3 ottobre alle ore 17:00 alla Cattedrale di San Martino.

lunedì, 27 settembre 2021, 18:22

Sulle montagne apuane vive Rolando Alberti, un poeta-pastore che porta avanti una tradizione di famiglia allevando un gregge di capre nella zona di Forno.

lunedì, 27 settembre 2021, 18:20

Prorogata al 10 ottobre la scadenza per la richiesta di abbattimento della parte variabile della Tari da parte delle utenze non domestiche che hanno subito gli effetti della pandemia nell’anno 2021.

lunedì, 27 settembre 2021, 16:55

Fra una settimana, il 4 ottobre, scatterà la chiusura temporanea alla circolazione in uscita da Porta Santa Maria. Il provvedimento si rende necessario per permettere l'esecuziuone di una serie di lavorazioni da parte di Geal, che sta realizzando due nuovi tratti di rete idrica in ghisa per circa 280 metri...

lunedì, 27 settembre 2021, 16:43

Domani (martedì 28 settembre) alle ore 16 presso la Via Francigena Entry Point di via dei Bacchettoni 8 (complesso del Bastardo - Casa del Boia), si terrà un incontro dedicato a “l'accessibilità dei cammini – cosa si può fare”.

lunedì, 27 settembre 2021, 16:36

È stata pubblicata sul sito del Comune di Altopascio la graduatoria per la nuova erogazione dei buoni spesa per l'emergenza alimentare, voluta dall'amministrazione comunale e indirizzata a pensionati, disoccupati e, in generale, a tutti coloro che hanno un Isee inferiore a 15mila euro.