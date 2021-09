A Lucca la manifestazione per il clima

mercoledì, 22 settembre 2021, 22:35

Venerdì 24 settembre si svolgerà lo sciopero globale per il clima organizzato da Fridays For Future ed Earth Strike, i due movimenti ambientalisti studenteschi attivi già da due anni sul territorio lucchese.

Come in migliaia di città in tutto il mondo, anche a Lucca centinaia di giovani sono già pronti a far sentire la propria voce per pretendere politiche (globali, nazionali, ma anche locali) che mettano al centro la giustizia climatica e ambientale.

La mattina di venerdì un corteo partirà alle 9:30 da piazzale Verdi, quindi sfilerà sulle mura cittadine, per terminare con un presidio ricco di interventi in piazza San Michele.

"In particolare - si legge nell nota - gli attivisti lucchesi punteranno il dito contro l'amministrazione comunale, che fin dal primo corteo per il clima ha promesso grandi sforzi in direzione della sostenibilità, senza mai dimostrarsi davvero interessata. I giovani si dicono fortemente delusi tanto dal percorso intrapreso con il comune in questi anni, quanto dalla "transizione ecologica" di Draghi e del ministro Cingolani. La minaccia della crisi climatica è incombente, come ribadito anche ad agosto dall'ultimo report redatto dai più autorevoli scienziati delle Nazioni Unite (IPCC). Il tempo scarseggia per reagire: i giovani cittadini di Lucca e del mondo pretendono risposte da chi, ad ogni livello, ha il potere di darle".