A Lucca presentazione del nuovo libro "Chiudi la finestra" di Stefano Scaramelli

martedì, 7 settembre 2021, 13:42

Giovedì 9 settembre tappa alla Caffetteria sul Baluardo San Salvatore, ore 18, per il Vicepresidente del consiglio regionale della Toscana.

Il vicepresidente del consiglio regionale della Toscana Stefano Scaramelli presenta a Lucca il suo ultimo libro "Chiudi la finestra", Betti Editrice. Appuntamento giovedì 9 settembre alla Caffetteria sul Baluardo San Salvatore, ore 18.

Il racconto, profondamente umano, narra la speranza nella possibilità di contribuire a scrivere una pagina importante nella storia della Medicina per uscire dall'incubo della pandemia. La presentazione sarà l'occasione per parlare e confrontarsi in presenza sulle prossime sfide che dobbiamo affrontare per superare la pandemia.

All'incontro pubblico di Lucca interverrà Sauro Luchi, Direttore Malattie Infettive e Epatologia, refente area medica Ospedali di Lucca. Modera il confronto sui temi d'attualità il giornalista Enrico Pace, direttore di Lucca in diretta. Saranno presenti anche Alberto Baccini e Anna Rossi coordinatori locali di Italia Viva.