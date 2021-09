Alberature: continuano le verifiche sullo stato di salute e i livelli di sicurezza

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:43

Vanno avanti le verifiche sullo stato di salute delle alberature urbane condotte dall'ufficio verde pubblico con la consulenza di tecnici specializzati nel settore.

Le ultime indagini condotte in parte dallo studio agronomico della dottoressa Letizia Cipresso e in parte dal dottore forestale Emiliano Sanfilippo hanno messo in evidenza la pericolosità di alcune alberature che dovranno essere abbattute nei prossimi giorni.

Nel dettaglio, 3 lecci dovranno essere rimossi lungo la via del parco della Rimembranza, a Monte San Quirico: due di essi presentano una profonda carie dell'apparato radicale e chiome sbilanciate con disseccamenti diffusi; una terza pianta invece, messa a dimora in tempi più recenti delle altre due, è morta per un taglio effettuato da un decespugliatore nel punto in cui dal fusto partono i rami. Da abbattere anche un leccio all'interno del giardino della scuola Il Girasole di piazzale San Donato: in questo caso l'albero, apparentemente in salute, presenta condizioni fitosanitarie definite "pessime" nella relazione diagnostica, con decadimento del legno in stato avanzato e infestazione da parte del cerambicide della quercia. Infine, nel parco di Villa Bottini saranno rimossi 2 aceri, dei quali uno secco e l'altro con il fusto fortemente inclinato e completamente degradato internamente, e un cipresso che è stato capitozzato in passato e che presenta carie alla base e al fusto e una chioma completamente sbilanciata.