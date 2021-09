Alla Casa del Boia l'evento "La Buona Destra. Prospettive per l'Italia futura"

Altre notizie brevi

martedì, 21 settembre 2021, 23:44

Dalle ore 22:15 di lunedì 27 settembre alle ore 5:30 di martedì 28 settembre il cavalcavia ferroviario di viale Europa resterà chiuso per poter eseguire indagini geologiche sul terreno su cui sorge utili alla progettazione dei lavori di manutenzione e restauro.

martedì, 21 settembre 2021, 19:50

Il Partito Socialista Italiano ha deciso per le elezioni comunali di Altopascio di presentarsi con il proprio simbolo insieme a quello di Europa Verde. "Altopascio Verde Socialista - si legge nella nota - fa parte della coalizione di Centro Sinistra con canditato a Sindaco Sara D'Ambrosio .

martedì, 21 settembre 2021, 15:48

Cristina Trivulzio di Belgioioso sarà la protagonista del nuovo incontro (online) del ciclo di conferenze 'Sorelle d'Italia: Anita e le altre', promosso dal Museo del Risorgimento di Lucca e in programma per giovedì 23 settembre a partire dalle 17.

martedì, 21 settembre 2021, 13:06

In-Habit, il progetto europeo che punta a trasformare Lucca nella prima città in Europa a misura di animali, entra nel vivo lanciando la sua prima indagine su salute e benessere in città.

martedì, 21 settembre 2021, 12:49

Admo, Associazione Donatori di Midollo Osseo, torna finalmente in piazza per la manifestazione Match it Now. I volontari lucchesi infatti saranno sabato 25 settembre a Lucca nella centrale via Beccheria. Per tutta la giornata, dispenseranno informazioni a chi vorrà saperne di più su questo tipo di donazione, che è spesso...

martedì, 21 settembre 2021, 09:36

Si è concluso l'ultimo appuntamento con 'I fossi dell'arte' in via del Fosso, nel centro storico e piazza San Francesco, con esposizioni artistiche e culturali per promuovere una parte della città poco conosciuta. "Si ringrazia il Ccomune di Lucca - fanno sapere gli organizzatori -.

martedì, 21 settembre 2021, 00:12

Il sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio non si ferma. Inizia una nuova settimana del tour "Il Sindaco a casa tua!". Martedì 21 ottobre, le zone toccate saranno quelle della frazione di Spianate e di Chimenti. Nel dettaglio: Torre Salese, Corte Birindelli, Gennarino, Corte Martinoni, Chimenti e Gelsa.

martedì, 21 settembre 2021, 00:10

Mostra di pittura, illustrazione e fotografia Nuovo Eden chiesa di Santa Caterina in centro storico di Lucca.

lunedì, 20 settembre 2021, 15:07

Rifondazione Comunista di Lucca aderisce con convinzione all'appello di "Priorità alla scuola" per una mobilitazione nazionale oggi 20 settembre che si svolgerà davanti agli Uffici Scolastici Regionali e nelle piazze italiane. A Lucca la protesta si tiene in Piazza Guidiccioni alle ore 17.

lunedì, 20 settembre 2021, 15:05

"Il Partenariato Pubblico Privato per l’efficientamento energetico nel quadro dei nuovi obiettivi del PNRR": sarà questo il titolo del convegno che avrà luogo domani, martedì 21 settembre a partire dalle ore 9:30 presso la Sala Assemblea di Palazzo Bernardini a Lucca, che affronterà le tematiche inerenti l’obbligo del miglioramento della...