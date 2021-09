Altopascio, pubblicata la graduatoria dei buoni spesa

lunedì, 27 settembre 2021, 16:36

È stata pubblicata sul sito del Comune di Altopascio la graduatoria per la nuova erogazione dei buoni spesa per l'emergenza alimentare, voluta dall'amministrazione comunale e indirizzata a pensionati, disoccupati e, in generale, a tutti coloro che hanno un Isee inferiore a 15mila euro. La manovra di sostegno per l'acquisto di generi di prima necessità prevede la consegna ai cittadini beneficiari di carte prepagate del valore di 100 euro l'una con le quali sarà possibile effettuare acquisti nei negozi di alimentari, latticini, panifici, prodotti tipici, discount, drogherie, grandi magazzini, spacci, surgelati e supermercati che accettano il circuito Mastercard. Sulla graduatoria pubblicata sono indicati i giorni nei quali andare a ritirare le card prepagate: il ritiro dovrà avvenire alla Misericordia di Altopascio in via Marconi.

Per qualsiasi necessità o dubbio sul funzionamento della tessera prepagata, ma anche per conoscere gli strumenti di sostegno che il Comune di Altopascio mette a disposizione dei cittadini, delle famiglie, dei giovani, degli anziani e, in generale, di coloro che hanno maggiormente bisogno, è possibile contattare l'Ufficio sociale ai numeri 0583.216353 o 0583.216907 oppure alla mail servizi.sociali@comune.altopascio.lu.it.