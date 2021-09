Asili nido: nuove norme per l’accompagnare i bambini nelle strutture

Altre notizie brevi

martedì, 14 settembre 2021, 11:04

Sul sito web dell’Inps è disponibile un nuovo servizio on line per la valutazione degli effetti del riscatto della laurea ai fini pensionistici, utilizzabile con qualunque dispositivo mobile o fisso (PC, tablet o telefono cellulare).Il servizio fornisce informazioni, sulla base della normativa vigente, sulle varie tipologie di riscatto e sui...

martedì, 14 settembre 2021, 11:03

Il 31 dicembre 2021 scade il termine entro il quale i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, e i lavoratori autonomi, inclusi gli iscritti alla gestione separata, possono maturare i requisiti per accedere alla pensione con il meccanismo denominato “Quota 100”.Al 31 agosto 2021, i lavoratori in totale che...

martedì, 14 settembre 2021, 10:11

Non sarà possibile portare in scena in tutta Italia i due spettacoli internazionali di circo contemporaneo ALIS e TILT, previsti dal prossimo novembre a gennaio 2022. Lo comunica la produzione di LE CIRQUE WTP. Le due tournée vengono quindi posticipate di un anno, nel 2022, sempre nello stesso periodo.

martedì, 14 settembre 2021, 10:10

Mercoledì 15 settembre, alle ore 21, presso la sala comunale di Piazza Vittorio Veneto a Villa Basilica si terrà il settimo di una serie di incontri rivolti ai castanicoltori professionali o dilettanti organizzati dall’Associazione dei Castanicoltori della Lucchesia in collaborazione con l’I.R.F.

martedì, 14 settembre 2021, 08:47

La giornata di studi "I liberi spazi di Maggiano e le architetture manicomiali in Italia", in programma il 18 settembre alle 9.30, è un evento organizzato dalla Fondazione Mario Tobino con l'Università Iuav di Venezia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa...

martedì, 14 settembre 2021, 08:45

Un incidente stradale è avvenuto questa sera verso le 19.30 sulla via per Pisa a Santa Maria del Giudice, poco prima dell'ingresso del foro di San Giuliano, dove uno scooter e un'automobile si sono scontrati frontalmente.

lunedì, 13 settembre 2021, 22:03

Nelle ultime ore gli uffici di Confcommercio sono stati tempestati di telefonate con richieste di chiarimento, a seguito della divulgazione di una lettera a firma dell'assessore comunale Chiara Martini. Lettera, questa, nella quale si chiede alle attività commerciali la chiusura alle 18 per oggi, in occasione della processione per la...

lunedì, 13 settembre 2021, 16:42

Mercoledì 15 settembre alle ore 11 presso la Casa della Memoria e della Pace nel Castello di Porta San Donato, sopra le Mura Urbane, sarà inaugurata la Rassegna d’Arte “Lontani Così Vicini”, organizzata dall’associazione ArteinLucca: un titolo ispirato al Festival sulla contemporaneità che proprio in questa sede prestigiosa si è...

lunedì, 13 settembre 2021, 16:37

Primi passi con alfabeto musicale, figure ritmiche, fondamentali di teoria, suonare da soli e in gruppo. Al via all'Istituto Jam Academy di Lucca (https://www.centromusicajam.it) i corsi di musica per bambini dai 6 ai 13 anni.

lunedì, 13 settembre 2021, 16:11

Abbandono rifiuti ad Altopascio: individuato e multato un cittadino di Ponte Buggianese, che aveva abbandonato dei rifiuti in via dei Sandroni, vicino alla Riserva naturale del lago di Sibolla. Grazie al lavoro della Polizia Municipale e dell'associazione Guardia nazionale ambientale, coordinata dal dirigente regionale, Francesco Innocenti, che operano sul territorio...