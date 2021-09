Asl Toscana nord ovest: proseguono le vaccinazioni ad accesso libero negli hub del territorio aziendale

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 settembre 2021, 14:07

Italia dei Valori puntualizza, alle amministrative 2022 a Lucca farà una propria lista: "Non ci chiedete di entrare nelle liste civiche perché non lo faremo. Il nostro partito, presenterà la propria lista - è quanto dichiara il coordinatore provinciale Domenico Capezzoli -.

mercoledì, 1 settembre 2021, 14:05

"Le aree di ricerca diventino libere! Raccogliamo e rilanciamo l'appello dell'Associazione Nazionale Tartufai Italiani, appello che giriamo all'assessore regionale Saccardi dato che la ricerca del tartufo non è un hobby e bisogna evitare di creare tartufai di serie A e serie B.

martedì, 31 agosto 2021, 19:27

E' stata ritrovata Maria Letizia Del Dotto Maria Letizia, la ragazza scomparsa nel comune di Lucca per la quale la prefettura aveva attivato il piano di ricerca persone scomparse.

martedì, 31 agosto 2021, 16:58

Continuano le vaccinazioni senza prenotazione in tutti gli hub dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 31 agosto 2021, 13:49

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 31 agosto 2021, 12:31

"Da mesi siamo in pressing sulla Regione per la carenza di medici e infermieri. Abbiamo anche presentato una proposta di legge alla Camera dei Deputati e in Consiglio regionale per riportare i medici nelle aree interne e disagiate.

martedì, 31 agosto 2021, 10:31

Regolamentare la micromobilità con i monopattini elettrici, vere e proprie armi nelle mani dei più giovani, affinché non accadano più tragedie come quelle di Sesto San Giovanni, in cui un ragazzino di 13 anni è caduto violentemente a terra mentre era sul suo monopattino, battendo la testa.

lunedì, 30 agosto 2021, 21:05

Così il Partito Comunista ricorda la figura di Gino Baldassari, primo sindaco di Lucca dopo la Liberazione: "Nell'approssimarsi della ricorrenza della Liberazione della città di Lucca dal nazifascismo ci preme ricordare la figura di Gino Baldassari, un comunista, resistente e costituente.

lunedì, 30 agosto 2021, 18:09

La società Lucchese 1905 comunica che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese - Cesena, in programma domenica 5 settembre alle ore 17.30, sarà attiva a partire da martedì 31 agosto.

lunedì, 30 agosto 2021, 17:46

In linea con le indicazioni della Regione Toscana, l’Azienda USL Toscana nord ovest, a partire da oggi (lunedì 30 agosto) e per i prossimi giorni ha predisposto un programma di vaccinazione aperta e senza prenotazione in tutti i suoi hub , capillarmente distribuiti sul territorio aziendale.