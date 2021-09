Assemblea annuale dei soci Confcommercio: ecco l'ordine del giorno

venerdì, 24 settembre 2021, 13:52

Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, avvisa che è convocata per la sera di mercoledì 6 ottobre l'assemblea ordinaria annuale dell'associazione. L'appuntamento, è all'interno della tenuta "In Cantina" di Monte San Quirico, fissato per le 20 in prima convocazione e alle 21 in seconda convocazione. L'ordine del giorno prevede la relazione del Presidente Rodolfo Pasquiini; l'approvazione del rendiconto consuntivo del 2020; l'approvazione del rendiconto preventivo del 2022; varie ed eventuali. Tutti i soci di Confcommercio sono invitati a partecipare.