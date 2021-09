Avanti con gli asfalti nelle zone attorno alla circonvallazione: poi si passerà alle frazioni periferiche e collinari

venerdì, 24 settembre 2021, 13:42

Avanti con le asfaltature. L'amministrazione comunale quest'anno ha ulteriormente aumentato le risorse da destinare alla manutenzione della rete stradale lucchese, che si estende per ben 452 chilometri: 1milione e 120mila euro è lo stanziamento del Bilancio per un progetto che ha tenuto conto di tutte le situazioni più critiche segnalate e riscontrate. I lavori sono iniziati all'inizio del mese dalle strade più vicine al centro storico e stanno proseguendo in questi giorni nelle zone attorno alla circonvallazione.

Questa settimana in particolare i risanamenti hanno riguardato la via dell'ospedale a Campo di Marte, via Bianchini, via Borgognoni presso le case di edilizia residenziale pubblica e via Barbantini presso la caserma dei Vigili del Fuoco. Risanato anche un tratto di viale Carlo del Prete tra via Tinivella e Piazzale Martiri della Libertà e una piccola porzione del manto stradale all'inizio di via Santeschi nella zona della chiesa a Pontetetto. Ulteriori asfaltature hanno riguardato via di San Marco, nella zona della chiesa e via delle Tagliate, nel tratto compreso tra via Barsanti e Matteucci e via Galileo Galilei, via del Pinaccio a San Cassiano a Vico.

I lavori delle ditte che si sono aggiudicati i due lotti di interventi proseguiranno nei prossimi giorni in via delle Città Gemelle tra il cavalcavia e il semaforo, in via San Donato dopo il passaggio a livello in direzione San Donato, su alcuni tratti di Via Paganini, di via Ingrellini, via delle Pierone e via dei Capannoresi, via dei Gianni, via dei Marzi, via per Corte Guidi. Successivamente i lavori si sposteranno nelle frazioni periferiche e collinari.