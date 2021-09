Bruno Zappia (Lega): "A Capannori manca l'iiluminazione. Occorre attendere i fondi?"

mercoledì, 22 settembre 2021, 22:41

Bruno Zappia attento alle problematiche del territorio, ha più volte segnalato il degrado nel comune di Capannori dopo aver presentato interpellanze e mozioni sulla sicurezza stradale dove manca l'illuminazione.

"Sono arrivati i 260mila fondi ministeriali per l'efficientamento energetico e pubblica illuminazione - afferma in una nota-, ma inoltrerò al prefetoo come vengono assegnati i lavori perchè sembrerebbe che a Capannori lavorino solo le solite due ditte"

"Vogliono farci capire che questa amministrazione è attenta all'ambiente, che rispetta la natura (facendo crescere l'erba sopra i segnali stradali), che è contro la plastica per poi spedere un milione e 600 mila euro per le buste di platica per i rifiuti".

Bruno Zappia si interroga rivolgendosi ai cittadini: "Vi rendete conto di come questi signori amministrano la cosa pubblica? Bisogna aspettare i fondi per averel'illuminazione a Capannori? Il comune ha 18 milioni a disposizione da utilizzare per l'illuminazione e non solo.

"Si attendono le elezioni 2024 per migliorare la situazione - conclude Zappia - mentre da cinque anni i cittadini soffrono a causa della mancanza di iluminazione e asfalto pieno di buche".