Capannori, Fdi: "La sera, nella zona dietro al Comune e alla piscina, regnano incontrastati degrado e bivacchi"

Altre notizie brevi

giovedì, 23 settembre 2021, 13:55

Il Museo della Casa del Boia (Via Francigena Entry Point) celebra domenica 26 settembre le GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2021-Patrimonio culturale: tutti inclusi!

giovedì, 23 settembre 2021, 13:42

Mostra Nuovo Eden alla chiesa di Santa Caterina in centro storico in via del Crocifisso 1. La chiesa delle Sigaraie, un piccolo gioiello di arte Barocca, da vedere: espongono le loro opere Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei.

giovedì, 23 settembre 2021, 12:12

In vista degli “Stati generali della salute in Toscana”, evento previsto per il prossimo mese di novembre e che servirà a definire le politiche del settore per i prossimi anni, la consigliera regionale del PD, Valentina Mercanti, ha organizzato una mattinata di discussione a Lucca, per portare il contributo della...

mercoledì, 22 settembre 2021, 22:41

Bruno Zappia attento alle problematiche del territorio, ha più volte segnalato il degrado nel comune di Capannori dopo aver presentato interpellanze e mozioni sulla sicurezza stradale dove manca l'illuminazione.

mercoledì, 22 settembre 2021, 22:35

Venerdì 24 settembre si svolgerà lo sciopero globale per il clima organizzato da Fridays For Future ed Earth Strike, i due movimenti ambientalisti studenteschi attivi già da due anni sul territorio lucchese.

mercoledì, 22 settembre 2021, 17:52

Con il sole e con la pioggia Sara D'Ambrosio non si ferma e continua il suo "tour" casa per casa per il territorio di Altopascio. Gli incontri tra Sindaco e cittadinanza sono ricchi di spunti e riflessioni: domani il sindaco sarà nuovamente nella frazione di Marginone; precisamente in via Mammianese,...

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:43

Vanno avanti le verifiche sullo stato di salute delle alberature urbane condotte dall'ufficio verde pubblico con la consulenza di tecnici specializzati nel settore.

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:16

Una nuova collaborazione fra comune e Tribunale di Lucca servirà a velocizzare gli accessi a tutta una serie di documenti che riguardano le materie dell'edilizia e dell'urbanistica, contribuendo così a ridurre i tempi dei processi civili, in particolare quelli di natura esecutiva immobiliare.

mercoledì, 22 settembre 2021, 16:08

Sono in corso i lavori di Geal necessari a garantire l’approvvigionamento idrico del centro storico che è ancora servito, nel tratto sotto viale Batoni, da una tubatura di ghisa del secolo scorso.

mercoledì, 22 settembre 2021, 14:35

Sarà un “sabato dell’ambiente” speciale quello che il Consorzio 1 Toscana Nord organizza per sabato prossimo (25 settembre). La pulizia partecipata dei corsi d’acqua, da parte delle associazioni del territorio, si “allea” infatti questo mese con la rassegna di Legambiente “Puliamo il mondo 2021”, e cade per di più all’interno...