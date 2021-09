Capannori, pubblicato avviso per interventi a contrasto della povertà

Altre notizie brevi

lunedì, 6 settembre 2021, 12:34

La Outdoor Education (letteralmente “educazione all’aperto”), la nuova avanguardia nel campo dell’istruzione, comprende una serie di attività educative, anche non curriculari, che vengono svolte prettamente al di fuori della classica aula scolastica. Il Gruppo Esedra, che da sempre ha a cuore la formazione dei propri ragazzi, abbracciando sia la tradizione...

lunedì, 6 settembre 2021, 10:01

Iniziativa promossa da Potere al Popolo Lucca e dal Collettivo di Iniziativa Popolare di San Concordio a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici della Texprint di Prato e della GKN di Campi Bisenzio.

domenica, 5 settembre 2021, 13:36

Proseguono le vaccinazioni senza prenotazione in tutti gli hub dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

domenica, 5 settembre 2021, 10:31

Parte 'Fare spazio alla reciprocità", la prima convention di Spazio Spadoni, e finalmente potremmo assistere ai primi appuntamenti di lunedì 6 settembre, presso il Convento di San Cerbone a Lucca, o in streaming accedendo dal sito www.spaziospadoni.org , o online sulla piattaforma Zoom.

domenica, 5 settembre 2021, 08:43

E' stata inaugurata ieri (sabato 4 settembre), alla presenza dell'assessore alla cultura Stefano Ragghianti, del consigliere comunale Daniele Bianucci e del critico d'arte Lorenzo Pacini, la mostra collettiva "Nuovo Eden", presso la chiesa di Santa Caterina in centro storico in via del Crocifisso n1.

sabato, 4 settembre 2021, 17:10

Ultimo appuntamento con "I fossi dell'arte 2021". Sabato 18 settembre dalle ore 16.30 in programma in via del Fosso, e piazza San Francesco, esposizioni artistiche e culturali per promuovere una parte della città poco conosciuta come via del Fosso, e piazza San Francesco. Gli artisti interessati chiamare Fabrizio Barsotti, promotore 3937498290.

sabato, 4 settembre 2021, 16:49

sabato, 4 settembre 2021, 11:31

Spazio Spadoni in occasione della Convention “Fare Spazio alla Reciprocità” (dal 6 all’11 settembre) ha deciso di dare spazio all’arte, organizzando la prima estemporanea di pittura. L’intento è quello di dare spazio ad artisti che vorranno intervenire per rappresentare attraverso l’arte pittorica il tema della reciprocità.

sabato, 4 settembre 2021, 08:46

Oggi pomeriggio taglio del nastro per la mostra 'Nuovo Eden' nella chiesa di Santa Caterina in centro storico, in via del Crocifisso n1, con le opere dei sei artisti: Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei.

venerdì, 3 settembre 2021, 23:53

Divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro, in occasione delle partite valevoli per il campionato di calcio di Lega Pro, per la Coppa Italia nonché per gli incontri amichevoli relativamente alla stagione calcistica 2021-2022 in programma allo stadio comunale “Porta Elisa”.