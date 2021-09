"Chiese e musiche a Lucca": il libro di Fabrizio Guidotti

giovedì, 2 settembre 2021, 18:37

"Chiese musica a Lucca. Dalle dotazioni rinascimentali alle soppressioni napoleoniche - Una ricerca documentaria" è il nuovo libro di Fabrizio Guidotti edito da Olschki Editore ( tre tomi, pp.13446, Euro 130,00).



L'opera è frutto di un'estesissima ricerca svolta sui materiali documetari relativi alle istituzioni ecclesistiche lucchesi, e diramatasi principalmente nei ricchi archivi cittadini. Viene ricostruita la storia delle dotazioni musicali nelle chiese e oratori intra moenia ( organi e cantorie, palchi amovibili, risorse umane ovvero organisti, maestri, cappelle), così come delle modalità e finalità del loro impiego, lungo l'arco cronologico che dal tardo Quattrocento, epoca delle prime realizzazioni organarie, conduce alla traumatica cesura delle alienazioni napoleoniche. La qualità e la varietà di fonti specializzate e non, manoscritte e a stampa ( carte amministrative e in particolare contabil, rogiti notarili, diari e registri professionali, memorie, opere erudite), hanno permesso una fruttuosa collazione e la ricucitura di tante membra sparse, indirizzata a cogliere le possibili letture trasversali. Il lavoro sis struttura in un vasto corpo centrale di schede dedicate alle singole istituzioni, preceduto da una parte illustrativa generale e seguito da un articolato esame comparatio. Ne scaturisce anzitutto un quadro dello svolgimento concreto e quotidiano delle professioni legate alla musica in chiesa, una struttura produttiva restituita attraverso una vantaggiosa visione 'dal basso'.



Biografia



Fabrizio Guidotti svolge un'intensa attività di ricerca incentrata sulle tradizioni storico-musicali lucchesi e sull'arte organistica e organaria in Italia.



Tra le pubblicazioni:



- "Il ridotto di quelle che maritar non puonsi". Documenti lucchesi per una storia della musica nei monasteri femminili, in Florilegium Musicae;

-Studi in onore di Carolyn Gianturco, Pisa 2004; Hausmusik. La pratica musicale nella dimora lucchese del tardo Settecento, in "Le dimore di Lucca. L'arte di abitare i palazzi di una capitale dal Medioevo allo Stato Unitario, Firenze 2007;

-"Musiche annue ed avventizie" in una cittàd'antico regime. Lucca al tempo dei primi Puccini, Lucca 2012; Arte organistica versus arte organaria. Spinte pratiche e pulsioni ideali nell'Ottocento lucchese, in Contributi per la storia dell'arte organaria e organistica in Italia, Venezia 2012; Un musicista di nome Giacomo Puccini compie trecento anni, "Codice 602", N.S., II, 2012; I capricci di Bernarduccio. Aneddoti, umori e costume nel diario musicale di Giacomo Puccini senior, Lucca 2013; Impresariato musicale e strategie di committenza nelle chiese lucchesi del Settecento, "Codice 602",N.S., VI,2015; Giacomo Puccini organista.Il contesto e le musiche, Firenze 2017.