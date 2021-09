“Corri la vita”: le mete culturali di Lucca che aderiscono alla manifestazione

Altre notizie brevi

venerdì, 24 settembre 2021, 13:52

Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, avvisa che è convocata per la sera di mercoledì 6 ottobre l'assemblea ordinaria annuale dell'associazione. L'appuntamento, è all'interno della tenuta "In Cantina" di Monte San Quirico, fissato per le 20 in prima convocazione e alle 21 in seconda convocazione.

venerdì, 24 settembre 2021, 13:42

Avanti con le asfaltature. L'amministrazione comunale quest'anno ha ulteriormente aumentato le risorse da destinare alla manutenzione della rete stradale lucchese, che si estende per ben 452 chilometri: 1milione e 120mila euro è lo stanziamento del Bilancio per un progetto che ha tenuto conto di tutte le situazioni più critiche segnalate...

venerdì, 24 settembre 2021, 12:18

In vista dello sciopero globale per il clima, che si tiene oggi il 24 settembre e lanciato da Earth Strike, Potere al popolo appoggia il corteo che si svolgerà a Lucca con partenza in Piazza Verdi alle 9.30.

venerdì, 24 settembre 2021, 10:57

Domenica 26 settembre, in tutto il mondo, la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. A Lucca, per l’occasione, sarà celebrata una messa solenne presieduta dall’arcivescovo mons. Paolo Giulietti alle ore 18 nella chiesa di S. Maria Forisportam.

venerdì, 24 settembre 2021, 10:51

'Divina', l'avatar che legge i volti e li trasforma in terzine fa tappa a Lucca. Domani, sabato 25 settembre alle 12, l'installazione sarà alla Casa del Boia, presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (via San Micheletto 3).

venerdì, 24 settembre 2021, 10:42

Svolta verde per il Consorzio 1 Toscana Nord: che decide di puntare esclusivamente su acquisti di beni e servizi che abbiano un ridotto impianto ambientale o che possano inserirsi in un quadro di economia circolare.

giovedì, 23 settembre 2021, 22:35

Per ottimizzare il servizio per gli utenti ed evitare code all’esterno durante il periodo autunnale, Metro srl adotta una nuova organizzazione per il rinnovo dei permessi annuali dei residenti nella zona a traffico limitato del centro storico di Lucca.

giovedì, 23 settembre 2021, 18:15

Si terrà domenica prossima (26 settembre) l'appuntamento con il tradizionale Palio di Santa Croce che era stato annullato domenica scorsa per maltempo.

giovedì, 23 settembre 2021, 17:53

Il Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord sostiene lo Sciopero Globale per il clima e invita tutti a partecipare e ad agire responsabilmente nell’interesse di questa e delle prossime generazioni.

giovedì, 23 settembre 2021, 17:53

Altopascio, un percorso alla scoperta dello Spedale del Tau: sabato 25 settembre, dalle 9.30, si terrà ad Altopascio, in sala mediateca (piazza Ospitalieri), la presentazione della guida aggiornata, scritta da Giuseppe Del Canto e Elisabetta Abela, edita da Maria Pacini Fazzi Editore e del progetto di sistemazione dell'area museale.