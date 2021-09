Corso BLS-D gratuito e aperto a tutti ad Altopascio

Altre notizie brevi

domenica, 26 settembre 2021, 18:36

Nella notte a San Giuliano Terme un incendio presumibilmente doloso appiccato da ignoti ha distrutto tre scuolabus e ne ha danneggiati altri due. Tutti gli altri mezzi presenti nel parcheggio dove sostavano gli scuolabus sono stati forzati ed in alcuni sono stati rubati documenti.

domenica, 26 settembre 2021, 18:34

A causa della presenza di rami in carreggiata, temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 12 "dell'Abetone e del Brennero" al km 54,000 in località Bagni di Lucca.

domenica, 26 settembre 2021, 12:39

"L'asilo nido Cosimo Isola di Lammari che fu realizzato dal governo Del Ghingaro dovrà essere demolito. Lo si ricava dalla determinazione dirigenziale n. 1028 del 16 settembre 2021 dal cui testo però si evidenziano altre cose". Lo dichiara Paolo Rontani Udc di Capannori.

sabato, 25 settembre 2021, 17:52

Un fine settimana pieno di appuntamenti per il sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio. Continuano gli incontri casa per casa del tour "Il Sindaco a casa tua". Domani, domenica 26, è la volta di Badia Pozzeveri: dalle 10 alle 12.30 le zone toccate saranno Sarti-Grilletto, Località Fattoria, Batano, Ginori, via Catalani,...

sabato, 25 settembre 2021, 13:06

In arrivo temporali, codice giallo su tutta la Toscana per tutta la giornata di domenica 26 settembre.

sabato, 25 settembre 2021, 11:42

Mercoledì 29 settembre alle 18 presso la Casa del popolo di via Paoli a Verciano la Confederazione Cobas indice un'assemblea territoriale in preparazione dello sciopero generale unitario indetto da

sabato, 25 settembre 2021, 10:08

Italia Viva è presente, nella lista civica del sindaco D'Ambrosio, con il suo consigliere comunale uscente Francesco Marzano e con la simpatizzante Rina Romani.

venerdì, 24 settembre 2021, 20:28

Prende il via Canone in verso, la nuova rassegna organizzata nella Chiesa di San Francesco dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Si parte venerdì 1 ottobre, alle ore 21, con una serata dedicata a John Keats.

venerdì, 24 settembre 2021, 20:11

L’assessore all’ambiente Monia Monni arriva sul Serchio, alla Fattoria Urbana Riva degli Albogatti a Nave, per incontrare i volontari e confrontarsi con loro sul progetto di partecipazione, di cui sono protagonisti per la sicurezza idraulica ed ambientale del territorio.

venerdì, 24 settembre 2021, 19:33

Non solo per gli A1 ma anche per i permessi di categoria A2 è stata prorogata al 30 novembre la scadenza per il rinnovo. Metro srl, in accordo con l'amministrazione comunale, ha introdotto modifiche al calendario e alle modalità di accesso agli uffici per venire incontro alle esigenze degli utenti.