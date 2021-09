Domenica 12 settembre a Tofori l'iniziativa 'Storie di guerra e libertà nei paesi delle Pizzorne'

venerdì, 10 settembre 2021, 13:58

'Storie di guerra e libertà nei paesi delle Pizzorne' è il titolo dell'iniziativa in programma domenica 12 settembre alle ore 21.00 sulla terrazza adiacente alla chiesa di Tofori. Un incontro promosso dal Comune in collaborazione con Anpi Capannori e Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea in Provincia di Lucca (ISREC) in occasione del 77° anniversario della Liberazione. All'iniziativa, che si aprirà con i saluti di un rappresentante del Comune di di Capannori, interverranno Enea Nottoli di A.N.P.I., Nicola Barbato ed Emmanuel Pesi di ISREC. L'incontro con le comunità locali ha l'obiettivo di raccontare gli atti di resistenza, coraggio e generosità delle donne e degli uomini dei paesi delle Pizzorne, di raccogliere testimonianze per un documentario sulla storia del Comune di Capannori, oltre che di dar vita ad un confronto sulla cura dei 'Luoghi della Memoria' del territorio.

In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'interno dei locali della chiesa.