Elenco unico degli operatori economici: a metà settembre si pubblicano gli avvisi per cominciare ad andare a regime nel mese di ottobre

Altre notizie brevi

giovedì, 2 settembre 2021, 18:38

Parole di accusa del consigliere comunale di Altopascio Fabio Orlandi, che incalza l'amministrazione, definendo il loro ultimo atto, “l'ennesima farsa"."La vicenda del nuovo bando dei buoni spesa emanato dal comune di Altopascio presenta aspetti inquietanti e palesemente scorretti -spiega Orlandi.

giovedì, 2 settembre 2021, 18:37

"Chiese musica a Lucca. Dalle dotazioni rinascimentali alle soppressioni napoleoniche - Una ricerca documentaria" è il nuovo libro di Fabrizio Guidotti edito da Olschki Editore ( tre tomi, pp.13446, Euro 130,00).L'opera è frutto di un'estesissima ricerca svolta sui materiali documetari relativi alle istituzioni ecclesistiche lucchesi, e diramatasi principalmente nei ricchi...

giovedì, 2 settembre 2021, 18:35

Nelle ultime ore il Comitato Sanità Lucca si è espresso per fare il punto della situazione sulla sanità lucchese in occasione dei vent'anni di attività.

giovedì, 2 settembre 2021, 16:57

Parte in tournée il videogioco interattivo del progetto LU.ME. “Lucca Metalmeccanica” “Ti aspetto fuori.. dal labirinto!”. Questo fine settimana infatti sarà presentato a Play Modena, festival del gioco che da anni è punto di riferimento nazionale sia per le famiglie sia per la formazione, con moltissimi progetti educativi per tutte...

giovedì, 2 settembre 2021, 16:25

Annullato l'evento di Maurizio Battista, previsto domani 3 settembre presso l'area verde dietro il comune di Capannori, per impossibilità sopraggiunta da parte della produzione che abbiamo registrato in queste ore.

giovedì, 2 settembre 2021, 14:24

Sono state 2700 le persone che nei primi tre giorni hanno sfruttato la possibilità di avere accesso diretto, quindi senza prenotazione, alle vaccinazioni anticovid con numeri in evidente crescita (818, 863, 1019). Si è trattato in gran parte di ragazzi, ma anche di adulti che hanno scelto di immunizzarsi al...

giovedì, 2 settembre 2021, 14:07

Sabato 4 settembre alle 18 introduzione critica del critico d'arte Lorenzo Pacini per la mostra Nuovo Eden nella chiesa di Santa Caterina in centro storico in via del Crocifisso 1. La mostra si apre alle 17.30 con sei artisti Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera pittura,...

mercoledì, 1 settembre 2021, 16:35

Continuano le vaccinazioni senza prenotazione in tutti gli hub dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

mercoledì, 1 settembre 2021, 14:07

Italia dei Valori puntualizza, alle amministrative 2022 a Lucca farà una propria lista: "Non ci chiedete di entrare nelle liste civiche perché non lo faremo. Il nostro partito, presenterà la propria lista - è quanto dichiara il coordinatore provinciale Domenico Capezzoli -.

mercoledì, 1 settembre 2021, 14:05

"Le aree di ricerca diventino libere! Raccogliamo e rilanciamo l'appello dell'Associazione Nazionale Tartufai Italiani, appello che giriamo all'assessore regionale Saccardi dato che la ricerca del tartufo non è un hobby e bisogna evitare di creare tartufai di serie A e serie B.