Elezioni Altopascio, Psi con Europa Verde

Altre notizie brevi

martedì, 21 settembre 2021, 23:44

Dalle ore 22:15 di lunedì 27 settembre alle ore 5:30 di martedì 28 settembre il cavalcavia ferroviario di viale Europa resterà chiuso per poter eseguire indagini geologiche sul terreno su cui sorge utili alla progettazione dei lavori di manutenzione e restauro.

martedì, 21 settembre 2021, 19:33

Il 7 ottobre alle ore 18, presso la Casa del Boia, si terrà l'evento "La Buona Destra. Prospettive per l'Italia futura". Un modo per far conosce alla cittadinanza lucchese la neo formazione di Filippo Rossi. La "Buona Destra" vuole distinguersi dalla destra becera sovranista ed anti europeista nostrana, e si...

martedì, 21 settembre 2021, 15:48

Cristina Trivulzio di Belgioioso sarà la protagonista del nuovo incontro (online) del ciclo di conferenze 'Sorelle d'Italia: Anita e le altre', promosso dal Museo del Risorgimento di Lucca e in programma per giovedì 23 settembre a partire dalle 17.

martedì, 21 settembre 2021, 13:06

In-Habit, il progetto europeo che punta a trasformare Lucca nella prima città in Europa a misura di animali, entra nel vivo lanciando la sua prima indagine su salute e benessere in città.

martedì, 21 settembre 2021, 12:49

Admo, Associazione Donatori di Midollo Osseo, torna finalmente in piazza per la manifestazione Match it Now. I volontari lucchesi infatti saranno sabato 25 settembre a Lucca nella centrale via Beccheria. Per tutta la giornata, dispenseranno informazioni a chi vorrà saperne di più su questo tipo di donazione, che è spesso...

martedì, 21 settembre 2021, 09:36

Si è concluso l'ultimo appuntamento con 'I fossi dell'arte' in via del Fosso, nel centro storico e piazza San Francesco, con esposizioni artistiche e culturali per promuovere una parte della città poco conosciuta. "Si ringrazia il Ccomune di Lucca - fanno sapere gli organizzatori -.

martedì, 21 settembre 2021, 00:12

Il sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio non si ferma. Inizia una nuova settimana del tour "Il Sindaco a casa tua!". Martedì 21 ottobre, le zone toccate saranno quelle della frazione di Spianate e di Chimenti. Nel dettaglio: Torre Salese, Corte Birindelli, Gennarino, Corte Martinoni, Chimenti e Gelsa.

martedì, 21 settembre 2021, 00:10

Mostra di pittura, illustrazione e fotografia Nuovo Eden chiesa di Santa Caterina in centro storico di Lucca.

lunedì, 20 settembre 2021, 15:07

Rifondazione Comunista di Lucca aderisce con convinzione all'appello di "Priorità alla scuola" per una mobilitazione nazionale oggi 20 settembre che si svolgerà davanti agli Uffici Scolastici Regionali e nelle piazze italiane. A Lucca la protesta si tiene in Piazza Guidiccioni alle ore 17.

lunedì, 20 settembre 2021, 15:05

"Il Partenariato Pubblico Privato per l’efficientamento energetico nel quadro dei nuovi obiettivi del PNRR": sarà questo il titolo del convegno che avrà luogo domani, martedì 21 settembre a partire dalle ore 9:30 presso la Sala Assemblea di Palazzo Bernardini a Lucca, che affronterà le tematiche inerenti l’obbligo del miglioramento della...