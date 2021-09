Fiom Cgil di Lucca: lettera alle aziende metalmeccaniche e alle organizzazioni datoriali

Altre notizie brevi

giovedì, 16 settembre 2021, 18:31

Come avviene da alcuni anni a questa parte, lunedì 20 settembre, alle ore 11, alcuni amici si ritroveranno insieme per deporre una corona al monumento dedicato ai Caduti nelle Patrie Battaglie, in piazza XX settembre, a Lucca.

giovedì, 16 settembre 2021, 16:04

Una selezione internazionale di 29 film, tra lungometraggi e cortometraggi tutti in prima nazionale, parteciperanno ai concorsi internazionali al centro del programma del Lucca Film Festival e Europa Cinema, in programma dal 1 al 10 ottobre a Lucca, uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, realizzato grazie al...

giovedì, 16 settembre 2021, 15:46

Lucca aderisce allo SportCity Day, promosso dalla Fondazione Sport City con l'obbiettivo di promuovere lo sport come volano per lo sviluppo delle città, favorendo la realizzazione di politiche pubbliche inclusive, sostenibili, eque e per valorizzare i luoghi sportivi nelle città.

giovedì, 16 settembre 2021, 15:34

L'associazione Atto Primo Elettrosmog Lucca organizza il 17 settembre alle ore 18.00, ad un aperitivo all'aperto presso La Pecora Nera a Lucca, per parlare dell'impatto delle radiofrequenze emesse dalla telefonia mobile sulla nostra salute e sull'ambiente. Saranno presenti la Dott.ssa Gentilini (Medico oncologo ed ematologo ISDE Italia) e il Prof.

giovedì, 16 settembre 2021, 15:27

Donare salute a chi è in difficoltà: queste le parole d'ordine della Giornata di Raccolta del Farmaco, l'appuntamento, giunto alla quarta edizione, che tornerà sabato 18 settembre in tutte le farmacie del territorio di Altopascio.

giovedì, 16 settembre 2021, 15:26

Sono in pagamento le agevolazioni tariffarie 2020 per le utenze domestiche messe a disposizione dall'amministrazione comunale di cui beneficeranno 357 famiglie del territorio in base all'Isee, al numero dei componenti, alla presenza di portatori di handicap, o formate da uno o più ultra sessantenni.

giovedì, 16 settembre 2021, 15:25

Cinque carrozze d'epoca domenica 19 settembre sfileranno sulle colline di Capannori raggiungendo alcune ville e sfidandosi in una gara di attacchi storici grazie alla manifestazione 'Carrozze in villa' promossa dal Centro Ippico Marilla A.S.D.di Marlia in collaborazione con Fise (Federazione Italiana Sport Equestri ), Gia (Gruppo italiano attacchi) e il...

giovedì, 16 settembre 2021, 15:00

Il fitto calendario de "Il Sindaco a casa tua!" non si ferma. Ogni giorno, tutti i giorni il sindaco Sara D'Ambrosio incontra la cittadinanza a Spianate. Domani, venerdì 17, è la volta della frazione più popolosa del territorio comunale.

giovedì, 16 settembre 2021, 14:58

Come ogni anno il Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani” di Lucca e Porcari procede all’assegnazione della targa d’argento intitolata alla memoria della compianta Luciana Pardini, giunta alla sua XXIII edizione. Domenica 19 settembre alle ore 18 avrà luogo , presso la Casa del Boia – Via dei Bacchettoni, la...

giovedì, 16 settembre 2021, 14:42

Prosegue fino alle 20 di venerdì 17 settembre, su gran parte della Toscana, il codice giallo emanato dalla sala operativa della Protezione civile. Per oggi giovedì 16 settembre permangono le previsioni per forti temporali soprattutto a nord ovest, mentre venerdì, rovesci e temporali saranno possibili anche nel resto della regione.