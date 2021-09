Fiom Cgil di Lucca: lettera alle aziende metalmeccaniche e alle organizzazioni datoriali

giovedì, 16 settembre 2021, 09:59

La Cgil di Lucca chiede di combattere la voce “Trasferte Italia”, sempre più presente sulla busta paga, usata e imposta per retribuire altri tipi di prestazioni, come gli straordinari, beneficiando di esenzioni fiscali e contributive.

“È un fenomeno frequentissimo nelle aziende del mondo della subfornitura e degli appalti che, non pagando quanto dovrebbero al fisco e al sistema previdenziale, possono offrire i propri servizi alle imprese committenti a costi notevolmente più bassi di quanto dovrebbero – accusa la Cgil – si tratta di una pratica illegale che altera il sistema della concorrenza tra imprese”.

La Cgil si chiede come le aziende metalmeccaniche lucchesi che utilizzano le prestazioni della subfornitura e dei terzisti, non si accorgano di quanto sta avvenendo.

“È troppo chiedere che si faccia attenzione e non si consentano comportamenti truffaldini? – domanda la Cgil – forse non si tratta di obbligo di legge, ma sicuramente sarebbe in linea con i codici etici che molte delle più importanti aziende si vantano di applicare e rispettare”.

Sicuramente significherebbe responsabilità sociale: questa la conclusione della Cgil di Lucca.