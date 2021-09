Giornata di studi, organizzata dal Circolo Culturale "L'Agorà" e dal Centro studi "Gioacchino e Napoleone", denominata "Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda"

Altre notizie brevi

giovedì, 30 settembre 2021, 13:31

“Una plateale protesta da parte di un paio di detenuti - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - ha riportato alla ribalta la delicata questione riguardante la carenza di personale, presente presso il carcere San Giorgio di Lucca.”

giovedì, 30 settembre 2021, 10:28

Per favorire l'afflusso delle domande per l'assegno temporaneo e consentire il beneficio degli arretrati da luglio, è utile la proroga del termine di legge del 30 settembre, portato al 31 ottobre (pur essendo già possibile presentare domanda anche successivamente ed entro il 31 dicembre, ricevendo l'assegno a decorrere dal mese...

giovedì, 30 settembre 2021, 10:19

Il candidato a sindaco Maurizio Marchetti, sostenuto dalle liste Ora Altopascio Presente, Noi Badia e Marginone, Spianate 1494, Lega e Fratelli d'Italia, insieme a tutti i candidati alla carica di consigliere comunale, concluderanno la campagna elettorale Venerdì 1 Ottobre 2021, a partire dalle ore 19,30, in piazza Tripoli a Altopascio,...

mercoledì, 29 settembre 2021, 23:42

Chiusura della campagna elettorale allo spazio sagra di Spianate per il sindaco Sara D'Ambrosio e la sua coalizione, composta dalle civiche Sara D'Ambrosio Sindaco e Viviamo Altopascio e i partiti Partito Democratico e Altopascio Verde Socialista.

mercoledì, 29 settembre 2021, 22:24

Si terrà venerdì prossimo 1 ottobre il presidio delle associazioni lucchesi per la pace presso il loggiato del Palazzo Pretorio dalle 17,30 alle 19,30. La manifestazione è organizzata dalle associazioni Aeliante e Conpartecipo, aperta a tutti, per sensibilizzare la cittadinanza in vista della marcia della pace Perugia Assisi di domenica...

mercoledì, 29 settembre 2021, 21:44

Europa Verde Toscana sul progetto Music Innovation Hub:"Molto concreto e interessante:svolta storica dei comitati".Questo progetto potrebbe rapprentare un punto di riferimento per le realtà territoriali che sono già attive nell'ambito musicale - scrive Eros Tetti -.

mercoledì, 29 settembre 2021, 21:42

"Europa Verde è la grande e unica novità nelle elezoni di Altopascio che si presenta con la lista 'Altopascio Verde Socialista', la neonata forza ecologista locale legata ai verdi europei". Lo dichiara Eros Tetti in una nota con l'intento di portare novità all'interno della coalizione di centrosinistra.

mercoledì, 29 settembre 2021, 17:43

“Riprendiamo una nota della Uil-Fpl - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega -per chiedere, ufficialmente, tramite un’interrogazione di chiarire le motivazioni che avrebbero portato a trasferire una specifica e costosa strumentazione dal Campo di Marte di Lucca, ai Pronto Soccorso della stessa città e di Massa.”

mercoledì, 29 settembre 2021, 13:51

In occasione del Giorno del dono, torna domenica prossima (3 ottobre) la Festa del presente, che anche quest'anno si svolgerà in modo molto semplice, considerate le restrizioni sanitarie. Al centro culturale Agorà e in diretta Facebook si svolgerà il convegno “Arti visive, musica, letteratura e musei nella scena culturale africana contemporanea”.

mercoledì, 29 settembre 2021, 13:10

In occasione della 'Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione' del prossimo 3 ottobre, l'Osservatorio per la Pace di Capannori in collaborazione con il Comune, ha promosso l'iniziativa "Nel labirinto...vicoli ciechi e possibilità del percorso migratorio".