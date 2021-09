I dati delle vaccinazioni ad accesso diretto del 4 settembre

Altre notizie brevi

domenica, 5 settembre 2021, 10:31

Parte 'Fare spazio alla reciprocità", la prima convention di Spazio Spadoni, e finalmente potremmo assistere ai primi appuntamenti di lunedì 6 settembre, presso il Convento di San Cerbone a Lucca, o in streaming accedendo dal sito www.spaziospadoni.org , o online sulla piattaforma Zoom.

domenica, 5 settembre 2021, 08:43

E' stata inaugurata ieri (sabato 4 settembre), alla presenza dell'assessore alla cultura Stefano Ragghianti, del consigliere comunale Daniele Bianucci e del critico d'arte Lorenzo Pacini, la mostra collettiva "Nuovo Eden", presso la chiesa di Santa Caterina in centro storico in via del Crocifisso n1.

sabato, 4 settembre 2021, 17:10

Ultimo appuntamento con "I fossi dell'arte 2021". Sabato 18 settembre dalle ore 16.30 in programma in via del Fosso, e piazza San Francesco, esposizioni artistiche e culturali per promuovere una parte della città poco conosciuta come via del Fosso, e piazza San Francesco. Gli artisti interessati chiamare Fabrizio Barsotti, promotore 3937498290.

sabato, 4 settembre 2021, 16:49

Continuano le vaccinazioni senza prenotazione in tutti gli hub dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

sabato, 4 settembre 2021, 11:31

Spazio Spadoni in occasione della Convention “Fare Spazio alla Reciprocità” (dal 6 all’11 settembre) ha deciso di dare spazio all’arte, organizzando la prima estemporanea di pittura. L’intento è quello di dare spazio ad artisti che vorranno intervenire per rappresentare attraverso l’arte pittorica il tema della reciprocità.

sabato, 4 settembre 2021, 08:46

Oggi pomeriggio taglio del nastro per la mostra 'Nuovo Eden' nella chiesa di Santa Caterina in centro storico, in via del Crocifisso n1, con le opere dei sei artisti: Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei.

venerdì, 3 settembre 2021, 23:53

Divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro, in occasione delle partite valevoli per il campionato di calcio di Lega Pro, per la Coppa Italia nonché per gli incontri amichevoli relativamente alla stagione calcistica 2021-2022 in programma allo stadio comunale “Porta Elisa”.

venerdì, 3 settembre 2021, 21:07

E' possibile iscriversi al workshop "Tecnica Washi" di Meiko Yokoyma che si svolgerà a Lucca presso la EX Cavallerizza dal 14 al 17 Settembre con orario 10:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00.Il workshop prevede la realizzazione di quadri, utilizzando solo frammenti di carta giapponese colorata.

venerdì, 3 settembre 2021, 18:54

Riformisti per Lucca Viva manifestano il proprio consenso e la propria soddisfazione dopo aver appreso che quest'anno, rispetto all'anno passato, si svolgerà la processione di Santa Croce sia pure a ranghi ridotti:

venerdì, 3 settembre 2021, 17:08

La Società Tau Calcio ci tiene a dare ufficialmente il benvenuto ad Alessandro Seriani. Trequartista classe 2001 cresciuto nell'Empoli U17 e U19. La scorsa stagione in forza al Real Forte Querceta. Le dichiarazioni di Alessandro Seriani: "Mi sto trovando molto bene con la squadra e lo staff, sono voluto venire...