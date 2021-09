Il Baluardo gruppo vocale lucchese comunica che il proprio coro di bambini/e e ragazze/i riprende la propria attività

domenica, 19 settembre 2021, 13:11

Il Baluardo gruppo vocale lucchese comunica che il proprio coro di bambini/e e ragazze/i riprende la propria attività. Il Coro del Sole, nel massimo rispetto delle norme anticovid, riprenderà a fare musica nel rispetto della stessa ma in modo divertente e allegro. La partecipazione al coro è gratuita ( obbligatoria l'assicurazione € 3 l'anno ) . I genitori interessati devono inviare il loro contatto telefonico a elioantichi@gmail.com - Per info 348 2338467. Nella settimana dal 29 settembre al 2 ottobre , verrà fissata una data per decidere il giorno e l'ora delle prove musicali.