Il percorso partecipativo del progetto 'Foodhub' prosegue al mercato contadino di Marlia

giovedì, 9 settembre 2021, 20:05

Prosegue il percorso partecipativo del progetto Foodhub, cibo e connessioni sul territorio promosso dalla Piana del Cibo, di cui Capannori è Comune capofila, cofinanziato dall' Autorità Regionale per la Partecipazione. Dopo gli incontri svoltisi a Villa Basilica, Porcari e Altopascio la prossima iniziativa intitolata 'Animazione del mercato contadino e stili di vita' è in programma sabato 11 alle 10.30 al mercato di Marlia. Dopo i saluti dell'assessore Giordano Del Chiaro, Maria Cristina Nanni che, con la collaborazione di Francesca Stefani, cura il processo di partecipazione, proporrà alcune esperienze di animazione territoriale anche attraverso un originale esperimento di showcooking “Cuciniamo il territorio' con presentazione di piatti a base di prodotti locali, a cura di Lorenzo Lazzarini, agronomo ed enogastronomo che preparerà ricette lucchesi tratte dal libro 'Mangiari lucchesi' (Collana 'I Mangiari' edita da Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca). In programma inoltre esposizioni artistiche: la mostra pittorica “La natura nell'anima e nel corpo' a cura di Alessia Pracchia e 'Cibografia', mostra fotografica a cura di Costanza Ragghianti.

Per informazioni 347 0045694 e 349 2832983 pianadelcibo @gmail.com/www.pianadelcibo.it.