Il sindaco a casa tua: continua il tour casa per casa di Sara D'Ambrosio

martedì, 14 settembre 2021, 16:37

Il sindaco a casa tua! Continuano gli appuntamenti casa per casa del sindaco Sara D'Ambrosio. Incontri porta a porta su tutto il territorio, corte per corte, frazione per frazione, condominio per condominio: un modo diretto, semplice ed efficace per incontrare persone, spiegare loro tutto quello che è stato fatto in questi anni, raccontare i progetti, gli impegni e le idee per il futuro delle frazioni, dei quartieri e dell'intera comunità e per raccogliere sollecitazioni. Domani, mercoledì 15 settembre l'itinerario del pomeriggio, a partire dalle 16, prevede una vasta zona di Altopascio. I luoghi in cui il sindaco, con alcuni candidati, andrà sono: Località Borgioli, Via Lupori, Via Divisone Folgore, Via Tesei, Via Alfieri, Via Carducci, Via D'Acquisto, Via Regione Toscana, Piemonte, Marche, Umbria, Liguria.



Chi vorrà potrà concludere la serata partecipando all'aperitivo con il sindaco in via Regione Umbria, dalle 19. L'iniziativa, offerta alla cittadinanza, sarà organizzata nel rispetto di tutte le norme Covid: per partecipare non sarà necessario esibire il green-pass.